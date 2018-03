Serie A. Fumata bianca in arrivo. Gilardino è la nuova punta del Pescara

PESCARA. Alberto Gilardino è (ormai) un giocatore del Pescara. Nella serata di ieri è arrivata l'attesa fumata bianca, confermata dallo stesso patron Daniele Sebastiani, con il giocatore che già oggi sarà a disposizione di Massimo Oddo. Inizia dunque a delinearsi il Delfino che verrà, che a partire dalla prossima trasferta di Napoli tenterà di centrare il miracolo salvezza.

I colpi fin'ora messi a segno hanno confermato il mediocre mercato portato avanti in estate dal sodalizio biancazzurro, che soprattutto con l'acquisto dell'ex Parma, Fiorentina e Milan (circa 200 gol in Serie A) spera di aver colmato le evidenti lacune di esperienza e qualità con le altre pretendenti alla salvezza. Il valore dei nuovi innesti è innegabile ma ci sarà da valutare nel corso delle settimane la condizione fisica. Bovo ha giocato 6 partite (4 in campionato per un totale di 360 minuti) Stendardo addirittura è stato impiegato in stagione soltanto per 44 minuti da Giampiero Gasperini. Gilardino, reduce l'anno scorso da una stagione molto positiva a Palermo con 10 reti, ha sofferto ad Empoli la concorrenza di Maccarone e Pucciarelli e ha collezionato soltanto 10 gettoni di presenza senza gol all'attivo.

Non è però finita in entrata, con la casella di centrocampo lasciata vacante dalla cessione al Sassuolo di Aquilani. Mancano ancora pochi dettagli per Cubas (arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Boca Juniors sotto la regia della Juventus) mentre si cerca sempre una alternativa valida sugli esterni a Zampano e Biraghi. Chiesto l'attaccante Augustyn al Psg ma difficilmente la trattativa potrà decollare.

In uscita Gyomber potrebbe tornare alla Roma prima di essere girato nuovamente in prestito in A (Palermo) o in cadetteria. Mentre si cerca una collocazione per Coda, ormai fuori dal progetto tecnico di Oddo.

Si saprà oggi infine la data del recupero del match Pescara-Fiorentina, rinviato ieri per le abbondanti nevicate e le gelate che hanno colpito l'Abruzzo. Probabile metà mese tra il match dell'Adriatico col Sassuolo e la trasferta di San Siro con l'Inter del 20 gennaio.



Andrea Sacchini