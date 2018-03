Serie A. Il Pescara sistema la difesa. Dopo Stendardo ecco Bovo

PESCARA. Prosegue il lavoro certosino degli operatori di mercato biancazzurri alla ricerca dei rinforzi giusti per regalare al Pescara una concreta possibilità di salvezza.

Accolti con favore da Oddo gli arrivi di Stendardo e Cerri (il primo non gioca da mesi, il secondo è acerbo per la massima divisione al pari di Manaj) è lecito aspettarsi nei prossimi giorni colpi di maggiore sostanza per coprire le lacune strutturali dell'organico costruito in estate.

A partire da Cesare Bovo, che dopo aver rifiutato le avances del Palermo ha sposato il progetto tecnico del Delfino fino a giugno 2018. La fumata bianca per l'oramai ex Torino è arrivata nella serata di ieri, con il giocatore atteso oggi in città per le visite mediche di rito. Potrebbe slittare invece di qualche giorno l'ufficialità del ritorno in prestito di Mandragora, reduce da un brutto infortunio, che andrebbe ad innalzare il tasso tecnico della retroguardia biancazzurra, che nelle intenzioni di Oddo dovrebbe passare a 3 con l'avanzamento di Zampano e Biraghi sulla linea dei centrocampisti. In mediana dopo l'addio di Aquilani e le prestazioni tutt'altro che positive di Cristante si cerca il nome giusto per dare maggiore fisicità al reparto. L'Atalanta ha offerto Carmona ma c'è da vincere la concorrenza del Palermo e di un paio di club di B. Nelle ultime ore in Argentina è rimbalzata la voce di un interessamento per Andres Cubas, promettente centrocampista del Boca Juniors. Possibile che il giocatore venga parcheggiato (via Juventus) al Delfino per 6 mesi.

Per l'attacco raffreddatasi la pista Thiam (controsorpasso dell'Empoli dopo che l'ex Virtus Lanciano sembrava davvero vicino al sodalizio adriatico) e ormai sfumato Pinilla (passerà con ogni probabilità al Genoa), Sebastiani punterà tutto su Gilardino. L'ex Campione del Mondo come confermato dal patron Corsi ha chiesto all'Empoli la cessione dopo 6 mesi vissuti soprattutto in panchina all'ombra di Maccarone. Nessun passo in avanti con la Sampdoria per Budimir.

«In passato diverse volte sono stato vicino a vestire la maglia del Pescara» – ha raccontato in conferenza stampa Guglielmo Stendardo, il primo rinforzo di Oddo nella sessione invernale – «ma non si è mai concretizzato nulla per diverse ragioni. Quello che conta però è che sono qui, motivato al massimo per raggiungere l'obiettivo della salvezza».

Malgrado i pochi punti conquistati dal Delfino nel girone di andata, il quartultimo posto è sempre alla portata: «ho visto diverse partite del Pescara, che ha perso punti soprattutto per sfortuna. Ha sempre cercato di imporre il suo gioco e la classifica è bugiarda con 5/6 punti in meno di quanto avrebbe meritato».



Andrea Sacchini