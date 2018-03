Regione Abruzzo, disavanzo presunto 2014 a quota 770mln di euro

ABRUZZO. Il disavanzo presunto che la Regione Abruzzo deve coprire in 10 anni, è di 770 milioni di euro. La somma è contenuta nel provvedimento amministrativo relativo al disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 - piano di rientro, in discussione nella sessione di bilancio del Consiglio Regionale e approvato a maggioranza in tarda serata.

Si tratta di un provvedimento propedeutico all'esame del Bilancio e della Legge di stabilità che l'Assemblea affronterà nella seduta di mercoledì 28 dicembre fissata dalle 10,30 alle 24.

Il disavanzo è presunto perché, è stato spiegato, risulta impossibile cristallizzare la cifra ufficiale in quanto, come sottolineato dalla Corte dei Conti, non sono stati presentati i rendiconti 2014, 2015 e 2016.





La Regione ha previsto l'accantonamento di 51,5 milioni di euro l'anno per dieci anni, il massimo per non tagliare servizi essenziali per il cittadino.

Il disavanzo ufficiale è di poco più di 487 milioni di euro, somma nella quale sono ricompresi i 100 milioni di debito autorizzato e non contratto.

Il Movimento Cinque Stelle, con il consigliere Domenico Pettinari, ha accusato l'assessore aL bilancio Silvio Paolucci per aver dichiarato che il disavanzo non è colpa dell'attuale amministrazione ma parte dal 2000.

«Sono stati i vostri antenati», ha detto Pettinari.

La maggioranza di centrosinistra si è quindi scagliata contro i pentastellati accusati di "demagogia" sottolineando che a Roma il Movimento cinque stelle si è visto bocciare il Bilancio dai Revisori dei Conti.

«Stiamo accantonando somme. Lo scorso anno - ha detto Paolucci - 62 milioni, quest'anno 51,5, senza tagliare i servizi, nei trasporti e nel sociale, che pur non essendo spese previste per legge, sono sancite da contratto e coinvolgono persone fragili».

MAURO FEBBO E L'INDEBITAMENTO AI TEMPI DI CHIODI