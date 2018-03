Bilancio Regione Abruzzo, la guerra dei conti tra tagli e spese superflue

L'AQUILA. La commissione Bilancio del Consiglio regionale d'Abruzzo ha esaminato il bilancio e la legge di stabilità, lo scorso 23 dicembre, terminando la seduta caratterizzata da tempi contingentati, mentre si erano votati 9 articoli della ex finanziaria.

La sessione di bilancio nelle commissioni competenti, anche con le audizioni, era cominciata lo scorso 20 dicembre.

Non essendo stati approvati, i due documenti arrivano in Consiglio regionale, la cui sessione comincia oggi 27 dicembre, nella versione licenziata dalla Giunta.

In commissione sono stati presentati circa 500 emendamenti dalle opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle.

Alcuni sono della maggioranza di centrosinistra.

In Consiglio si prevede una discussione molto serrata, con il centrosinistra impegnato nell'approvare bilancio e legge di stabilità entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio.

«E' un bilancio difficile, responsabilizzante che cerca di non tagliare servizi agli abruzzesi e contestualmente di rispettare il pareggio di bilancio, norma inserita in costituzione - spiega il presidente della commissione Bilancio, Maurizio Di Nicola, consigliere di Centro Democratico - Abbiamo cercato di rispettare il più possibile i dettami dei revisori dei conti che ci hanno invitato a non fare spese non obbligatorie, in sostanza non fare debito e ripianare il bilancio. Noi abbiamo cercato di fare questo, ma al tempo stesso non tagliare i servizi sociali. Insomma, abbiamo cercato di tenere insieme l'uno e l'altro».

Di Nicola confida nel recuperare «fondi dopo il riallineamento dei consuntivi e dei residui 2014-2015 e 2016 che contiamo di approvare entro giugno 2017».

La sessione di bilancio in Consiglio comincerà nel pomeriggio del 27; la mattina è prevista una seduta ordinaria che dovrà approvare, tra le altre cose, il documento di economia e finanza.







M5S ALL’ATTACCO: «MAGGIORANZA INCOERENTE»

«Alla prova del nove, tutte le nostre proposte, anche su temi propagandati da chi governa, hanno ricevuto un sonoro no», dice Sara Marcozzi (M5s) «sono 7 miliardi di euro di soldi pubblici in discussione nella commissione sul Bilancio, che stanno mettendo nero su bianco le visioni politiche e la coerenza tra “il dire e il fare”, dei gruppi consiliari della Regione. Un momento cruciale per la politica regionale che segnerà l'assetto dell'Abruzzo per i prossimi anni. Stiamo lottando in difesa dei diritti dei cittadini» spiegano ancora i consiglieri del M5S della commissione Bilancio, Sara Marcozzi e Domenico Pettinari «abbiamo proposto di stanziare 2 milioni di euro per la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici popolari. Una proposta a cui il Pd e la sua maggioranza hanno detto no. Hanno detto no addirittura all'emendamento che avrebbe consentito agli assegnatari degli alloggi popolari la possibilità di riscattare l'appartamento. Anche questa promessa, ben sbandierata da alcuni in campagna elettorale, alla prova dei fatti, ha ricevuto un sonoro no. Hanno detto no all'emendamento sul Reddito Minimo garantito».



«Questo bilancio dimostra tutta l'incoerenza della politica abruzzese», concludono i consiglieri M5S, «da un lato le parole, dall'altro i no che non permettono di renderle fatti. Eppure hanno dimostrato proprio poche settimane fa che quando gli interessi sono “vicini”, i milioni di euro per finanziamenti a pioggia ad associazioni, fondazioni ecc, si trovano. Ma ormai i cittadini sono stanchi di farsi prendere in giro, è solo questione di tempo. Ormai il Re è nudo».



Diversa la posizione di Forza Italia che si dice impegnata per dare «un’anima al bilancio della maggioranza D’Alfonso»

«Innanzitutto - spiega Sospiri - attraverso interventi in grado di dare una spinta allo sviluppo delle piccole e medie imprese artigiane; in questo senso abbiamo ottenuto la proroga del Piano case per tutto il 2017 rispetto al quale si otterrà un maggiore gettito fiscale (per condoni e sottotetti) che proponiamo di destinare ai Comuni abruzzesi costretti a fronteggiare i danni causati dagli eventi atmosferici. Riteniamo necessario garantire al 100% il contributo per il trasporto degli studenti disabili: esiste uno stanziamento di 4,5 milioni di euro ma ne occorrono 6 che possono essere reperiti nelle pieghe del Bilancio e dei quali destinare una parte agli studenti delle scuole medie inferiori. Un emendamento al quale teniamo molto riguarda il progetto Family friendly, per favorire la promozione e l’aumento della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e le pari opportunità degli ordini professionali, da finanziare con 1 milione di euro di fondi FSE. Quella a cui ci opponiamo è una Finanziaria deprimente che traccia uno scenario devastante senza nessuna leva per creare lavoro, con meno servizi e tasse al massimo».



«Cercheremo di correggere uno strumento che rischia di penalizzare l’economia abruzzese. La cosa grave è rappresentata dal fatto che non sono stati mantenuti gli impegni presi dal governo regionale – sottolinea Mauro Febbo – e questo Bilancio è molto peggio di “lacrime e sangue”».





PROBLEMA RISERVE NATURALI



Tra le risorse non confermate ci sarebbero anche quelle destinate alle Riserve naturali.

Lo rileva il segretario regionale di “Ambiente e/è Vita” Abruzzo Onlus, Patrizio Schiazza che contesta il metodo di lavoro nelle commissioni.



«A fronte di richieste specifiche inoltrate da Ambiente e/è Vita si alzato un muro di gomma impenetrabile che ha reso impossibile una qualsiasi linea di concertazione. Continua imperterrita quindi la campagna di destrutturazione di un settore e di un "sistema" che ha contribuito a far conoscere l'Abruzzo nel mondo e che ha arricchito esponenzialmente l'immagine della Ns Regione . In ragione di quanto esposto», dice, «appare ovvia la crescente preoccupazione della "rete " delle riserve" che non può contare su elementi certi per la programmazione operativa del 2017 e che non sa se riuscirà a garantire i livelli occupazionali del 2016. Non bisogna scordare, infatti, che le Riserve regionali hanno già subito decurtazioni di fondi, che non percepiscono fondi straordinari dal 2009 , che non hanno partecipato ai tavoli di concertazione della Programmazione Unitaria 2014/2020, che la Regione Abruzzo è in procedura di infrazione comunitaria per i SIC, che il Parco Regionale Sirente Velino non conosce la sua dotazione finanziaria annuale, non ha il Piano del Parco, non ha Organi Direttivi ed attende da 18 mesi attende veder approvata la legge di riforma».