Lo Stato che costringe i giovani ad emigrare ora piange Fabrizia

SULMONA. «Improvvisamente e tragicamente Fabrizia ci ha lasciato, come un angelo che ora spiega le sue ali verso Dio. Una ragazza dai grandi ideali e dai forti valori, Fabrizia ha lasciato questa terra per trovare lavoro, perché purtroppo questa terra non dà lavoro alla sua gente e senza lavoro non c'è dignità».

Così il vescovo Angelo Spina ha aperto l'omelia della messa funebre per la ragazza, «sorella e amica», vittima dell'attentato di Berlino, esprimendo il dolore dell'intera comunità cittadina e diocesana per la sua tragica scomparsa.

Lo ha fatto davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivato a Sulmona insieme al ministro dell'Interno Marco Minniti, per rendere tangibile la presenza dello Stato all'ultimo saluto che la città ha dato alla 31enne vittima della barbarie terroristica. Vicino al presidente della Repubblica anche il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, l'assessore regionale Andrea Gerosolimo, i sindaci dell'Aquila e di Pescara, Massimo Cialente e Marco Alessandrini, i parlamentari Paola Pelino e Stefania Pezzopane, l'europarlamentare Andrea Cozzolino e l'intero consiglio comunale di Sulmona, sindaco in testa.

Una folla attonita e commossa, circa tremila persone, dentro e fuori della Cattedrale di S.Panfilo, ha partecipato all'ultimo saluto a Fabrizia Di Lorenzo. Il piazzale fin dalle prime ore del mattino è diventato meta di migliaia di sulmonesi ma anche di gente del circondario. Nel piazzale un sommesso applauso ha accolto il presidente Mattarella, applauso salito di intensità all'arrivo della salma di Fabrizia.

In un banco anche i compagni di classe della ragazza, quelli che con lei hanno frequentato il Liceo linguistico "Vico".

I genitori ed il fratello si stringono gli uni agli altri. Poi la benedizione finale della salma e la bara che esce lentamente verso il piazzale della Cattedrale. Prima di uscire dalla chiesa il presidente Mattarella ha voluto abbracciare i genitori della ragazza donandogli parole di conforto e di coraggio dicendogli che lo Stato non li lascerà da soli.

«Per noi Fabrizia resta viva, perché nel cuore porteremo sempre il suo ricordo di ragazza semplice ma ricca di forza morale e di ideali, è questo il dono migliore che ci lascia» dicono fuori della chiesa gli amici.

All’interno della chiesa di San Panfilo niente telecamere e neanche fotografi. Un'area dedicata per la stampa e' stata allestita all'esterno del luogo di culto. Altoparlanti rimandano in piazza - dove c'era folla - le orazioni e le letture che accompagnano il rito funebre.

Fuori una sfilata di politici che hanno commentato il dolore in un momento in cui in molti si convincono sempre più che quella ragazza in cerca di futuro, lavoro e fortuna non doveva essere lì, lontano dalla sua casa e in un altro paese. Fabrizia non ha scelto volontariamente di andare all’estero ma è stata indotta e costretta dalle circostanze e dalle contingenze. Da venti anni a questa parte ormai la legislazione sul lavoro è stata volta a favorire i datori di lavoro ed ha così dissolto ogni certezza sulla quale pianificare il proprio futuro. La storia di Fabrizia è purtroppo comune e racconta di persone che con estremo coraggio che partono in cerca di un posto migliore.







IL VESCOVO: «FABRIZIA HA DOVUTO LASCIARE LA SUA TERRA»

Il vescovo ha parlato di «folle gesto», riferendosi all'attentato di Berlino, «la nostra ragione si ferma, resta smarrita di fronte al mistero della morte. Anche noi oggi siamo qui a piangere la nostra sorella e amica Fabrizia, nel dolore il pianto ci ricorda che siamo figli adottivi di Dio e fratelli di Gesu'. Fabrizia all'improvviso, in modo tragico, ci ha lasciati, il suo sorriso rimarra' sempre con noi».

Una giovane donna «che amava la vita con grandi ideali e forti valori, come tanti giovani ha dovuto lasciare questa terra per trovare lavoro altrove perche' questa nostra amata terra non riesce a dare speranza alle nuove generazioni che cercano lavoro e la dignita' della persona umana. Noi piangiamo ma diciamo grazie Signore perche' ce l'hai donata. La sua breve esistenza nella semplicita', nell'umilta', nella purezza di cuore e' l'invito a noi ad essere miti ed operatori di pace. Lei e' una stella che brilla, e con la sua vita tragicamente spezzata dice a tutta l'umanita' che la violenza e' una profanazione nel nome di Dio, solo la pace e' santa, la compassione e la non violenza indicano la via della vita contro ogni paura e contro ogni forma di terrorismo. L'ultima parola non e' della morte ma della vita».

In una delle invocazioni al Signore seguite all'omelia anche quella dove e' detto «noi non comprendiamo le ragioni di questa morte, ma preghiamo».









UNA STRADA INTITOLATA A CONTURSI

Il Comune di Contursi Terme (SA), intitolerà una strada a Fabrizia Di Lorenzo.

Lo ha annunciato il consigliere comunale Franco Rosa, presente questa mattina ai funerali della ragazza che si sono svolti nella cattedrale di San Panfilo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il nonno paterno di Fabrizia, Antonio Di Lorenzo, è originario del paese del salernitano che conta circa 3000 abitanti. A Sulmona ha svolto il servizio militare ed è proprio a Sulmona che si è stabilito dopo aver conosciuto la ragazza che è poi diventata sua moglie.

«Abbiamo già celebrato un consiglio comunale in ricordo di Fabrizia - afferma Rosa - avviando l'iter per l'intitolazione di una strada alla ragazza. Un giusto riconoscimento a una giovane legata al nostro paese, che sognava un mondo migliore e che ha pagato con la vita la furia omicida e cieca del terrorismo».







D’ALFONSO: «RIFLETTERE»

«É una terribile e insopportabile vicenda di sangue. Le istituzioni, le comunità e le collettività, devono riflettere per fare in modo che ogni territorio sia luogo di cittadinanza a partire dai Comuni».

Così il presidente della Regione Luciano D'Alfonso a margine dei funerali di Fabrizia Di Lorenzo, che si sono svolti questa mattina a Sulmona.

«Oggi pregherò perché ho visto la famiglia, ho conosciuto il fratello che è un ragazzo al pari e straordinario come la sorella. Un ragazzo che sta studiando a Torino, ed è prossimo alla laurea. Spero che lui possa trovare il suo progetto di vita qui senza doversi allontanare. E poi c'è tanto coinvolgimento nell'accogliere il padre e la madre che hanno dato una lezione di dignità e di educazione».





MELILLA: «LA MEGLIO GIOVENTU’ EMIGRA…»



«Fabrizia era a Berlino per lavorare, visto che l'Italia non riesce a dare un lavoro e un futuro a tanta parte della sua migliore gioventù. L'emigrazione è una storia vecchia che l'Abruzzo conosce bene», lo dice Gianni Melilla, deputato Sinistra Italiana.

«Nel secolo scorso sono stati più di un milione gli abruzzesi costretti ad emigrare nelle Americhe, in Australia e nel Nord Europa. Oggi é il momento del lutto, e vogliamo esprimere tutta la nostra partecipazione al dolore immenso della famiglia di Fabrizia - prosegue Melilla - Nel momento del dolore abbiamo voluto testimoniare anche a Sulmona la ferma riprovazione morale e politica del terrorismo islamista che da troppo tempo sta insanguinando tanti Paesi arabi e l'Europa. Contro il terrorismo islamista la reazione dell'Europa deve essere intransigente e proporzionata per impedire che altro sangue innocente venga versato».

La Morte di Fabrizia Di Lorenzo