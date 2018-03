Attentato Berlino, irrintracciabile ragazza di Sulmona

PESCARA. C’è almeno un italiano non rintracciato a Berlino dopo l’attentato di ieri sera.

Potrebbe essere una ragazza di Sulmona, Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni che vive e lavora nella capitale tedesca già da diversi anni. Il suo cellulare è stato trovato sul luogo dell'attentato.

Solo oggi, quando la giovane non si è recata al lavoro, è scattato l'allarme. Il padre della ragazza è impiegato alle poste di Sulmona e questa notte la famiglia sarebbe stata contattata dalla Farnesina e la madre e il fratello sarebbero partiti immediatamente per Berlino.





La notizia è trapelata intorno alle 15 e viene confermata anche dal ministro Angelino Alfano.



Alla domanda se potesse confermare la notizia dell'Huffington Post di un'italiana dispersa a Berlino, Alfano ha risposto: «Ci sono accertamenti ancora in corso a Berlino. Abbiamo indicazioni che ci portano a non escludere in questo momento l'ipotesi che ci possa essere una vittima italiana».

Ma «attendiamo» le informazioni della magistratura tedesca sull'identità delle vittime.



La procura di Roma ha aperto un fascicolo per attentato con finalità di terrorismo. Gli accertamenti sono affidati al pm Francesco Scavo, al vaglio del quale c'è già una prima informativa dei carabinieri del Ros. Gli inquirenti stanno cercando di verificare se la donna sia deceduta o rimasta ferita.

Nell’attentato di ieri sono morte 12 persone.







LA MAMMA IN GERMANIA PER IL DNA

La madre e il fratello di Fabrizia Di Lorenzo sono partiti per Berlino per essere sottoposti all'esame del DNA. Solo dopo la comparazione del profilo genetico le sue condizioni potranno essere ufficializzate. Anche il padre che lavora alle poste italiane è in partenza: lo ha rivelato lui stesso ai colleghi che lavorano con lui nell'ufficio centrale di Piazza della Brigata Mariella andati a trovarlo a casa subito dopo la divulgazione della notizia. Il padre partirà da da Roma alle 18.00.







Chi è Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza dispersa in seguito all'attentato a Berlino. Il servizio di @AngiKappa #BerlinAttack pic.twitter.com/a7dmO4GRIz — Rainews (@RaiNews) 20 dicembre 2016

GLI APPELLI ON LINE

Fabrizia aveva lavorato per il Berlino Magazine, una pubblicazione online di cultura e attualità che si propone come ponte culturale tra la Germania e l'Italia.

Il giornale ha rilanciato l’appello on line per avere notizie di Fabrizia già da stamttina.



«Nel 2014 collaborò con noi. Abbiamo provato a contattare le conoscenze comuni che abbiamo, se avete notizie per cortesia scriveteci per rassicurare i parenti».



Secondo alcune fonti la famiglia aveva perso le speranze già la notte scorso dopo aver contattato la Farnesina.



«Sin dalla tarda mattinata di oggi l'Ambasciata ha ricevuto e assiste i familiari», ha detto l'Ambasciatore d'Italia a Berlino, Pietro Benassi. L'ambasciatore si è riferito alla madre, Giovanna, e al fratello, Gerardo.



Fabrizia è impiegata presso la 4flow Ag, una società di logistica e trasporti. Laureata in Scienze internazionali e diplomatiche all'Università di Bologna, in passato ha scritto per diverse riviste online di geopolitica. Amici e parenti hanno lanciato l'allarme sui social.