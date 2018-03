Serie A. Il Pescara umiliato e contestato ma Oddo non si dimette. Squadra in ritiro

PESCARA. Non c'è limite al peggio nella peggiore stagione della storia recente del Pescara, fortemente contestato dopo il disarmante 3-0 subito ieri all'Adriatico dal Bologna.

La protesta dei tifosi non ha risparmiato nessuno, compreso il tecnico Massimo Oddo che neanche di fronte all'evidenza di una squadra allo sbando ha trovato la forza di dimettersi. Non perché l'ex terzino di Milan e Lazio sia il principale responsabile dell'attuale situazione, quanto per l'impossibilità allo stato attuale delle cose di ridare vita ad un'annata ormai quasi completamente andata.

«Resto fino alla fine e non mi dimetto» – ha dichiarato a fine gara un quasi rassegnato Massimo Oddo – «se la società non mi caccia io resterò fino alla fine. Non abbandonerò mai la barca. Commettiamo errori elementari e ci manca un pizzico di fortuna. Ora andremo in ritiro per compattarci e stare un po' insieme. Non è un ritiro punitivo».

I tifosi sono stufi ormai di parole mai seguite dai fatti e di prestazioni umilianti: «il pubblico ha scelto di contestarci e in questo momento siamo soli. La tifoseria ha scelto di non aiutarci e io rispetto questa scelta anche se durante la partita bisognerebbe sostenere i ragazzi».

«Mercato» – chiude il tecnico – «non è giusto parlarne ora alla vigilia di una partita importante contro una diretta concorrente (giovedì sera a Palermo). Abbiamo bisogno di un episodio positivo. Ultimamente tutto sta girando nel verso sbagliato».

Durissimo a fine gara invece il commento del presidente Daniele Sebastiani, che ha minacciato soluzioni drastiche per l'apertura del mercato di gennaio: «nulla ci vieta se la situazione è questa di fare una rivoluzione quando riaprirà il mercato. Se qualcuno non crede più nella salvezza è libera di andare, sono liberi tutti».

«Liberi come i tifosi di contestare» – è andato giù duro il patron – «questa società ha fatto vedere a questa città 2 Serie A in 5 anni. Oddo non si tocca resterà a lungo l'allenatore del Pescara. Noi crediamo alla salvezza e vogliamo ripartire già dal match col Palermo».

La squadra partirà domattina per Roma per un mini ritiro in vista della partita di giovedì sera a Palermo.



Andrea Sacchini