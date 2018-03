Carabinieri. Il colonnello Riscaldati nuovo comandante di Pescara

PESCARA. Il colonnello Marco Riscaldati, 50enne romano, è il nuovo comandante provinciale dell'Arma di Pescara: questa mattina nella sala conferenze del Comando di viale Gabriele D'Annunzio l'ufficiale è stato presentato alla stampa dopo l'inserimento avvenuto il 12 dicembre scorso.

«Sono molto contento - spiega - di questo nuovo incarico. Arrivo in una città frizzante e sul mare e per uno che ama il mare è una soddisfazione ancora maggiore. Ho letto statistiche di recente che collocano Pescara in una posizione non molto edificante e che probabilmente la città non merita. Da parte mia garantisco - ha detto il neo comandate Provinciale - il massimo impegno come quello di tutti i carabinieri, per fare in modo che l'Arma continui a fare quello che ha sempre fatto nella sua storia per raggiungere obiettivi sempre migliori nell'interesse della collettività e dei cittadini. I carabinieri devono essere vicini alla collettività. L'obiettivo è quello della massima proiezione esterna dei reparti. I carabinieri devono stare sulla strada e fra la gente. A Pescara ovviamente lavoreremo con le altre forze di polizia mentre in provincia, dove c'è solo l'Arma, vorrei coinvolgere i sindaci dei comuni del pescarese in modo consistente per il bene della collettività. La gente deve guardare ai carabinieri e ai sindaci come ai pilastri dell'Istituzione che si trova nel territorio».





Il colonnello Marco Riscaldati, laureato in Giurisprudenza all'Università di Parma e in Scienza della Sicurezza all'Università Tor Vergata di Roma, si è arruolato nell'Arma nel 1985, e dal 1986 al 1988 ha frequentato il 168esimo Corso presso l'Accademia Militare di Modena. Dal 1998, dopo essere stato nominato sottotenente, fino al 1990 ha frequentato il Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Dal 1990 al 1992 ha prestato servizio come comandante di Platone presso la Scuola Sottufficiali di Vicenza. Dal 1992 al 1994 ha prestato servizio presso il Norm della Compagnia Cc di Giugliano in Campania (Napoli) dove ha maturato importanti esperienze nella lotta alla criminalizzare organizzata. Dal 1994 al 1999 ha la Compagnia di Villafranca (Verona). Dal 1999 al 2003 ha prima comandato il Nucleo Investigativo e poi il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cosenza, affrontando numerose indagini sulle cosche della Ndrangheta operanti nella piana di Sibari (Cosenza). Dal 2003 al 2010 ha comandato il Nucleo Investigativo presso il comando Provinciale di Brescia, conducendo le indagini sul duplice omicidio dei coniugi Donegani e sull'omicidio della ragazza pakistana Hina Saleem. Dal settembre del 2010 all'agosto del 2013 è stato Comandante Provinciale a Lecco e infine dal 26 agosto 2013 all'11 dicembre scorso ha lavorato presso lo Stato Maggiore della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove è stato Capo Ufficio Personale.