Delfino Pescara. Porte girevoli a gennaio con Oddo... punto fisso

PESCARA. Il Pescara si guarda dentro. Con il mercato di gennaio ormai alle porte e a seguito della vibrante contestazione dei tifosi lunedì sera al Porto Turistico, il Delfino sta pianificando un massiccio intervento per rafforzare l'attuale organico. Già da diversi mesi, al contrario dei proclami e dell'ottimismo ostinato di tecnico e presidente, era emersa la verità nuda e cruda sulla inadeguatezza dell'attuale rosa in Serie A. Fermo restando la difficoltà a gennaio di intervenire senza grandi margini di manovra dal punto di vista economico, la società del patron Daniele Sebastiani è chiamata a compiere interventi intelligenti quanto meno per ridurre il gap tecnico con l'Empoli e “caratteriale” con il Crotone. Le 2 principali rivali per la conquista dello scudetto del mini-torneo salvezza a 4 squadre (il Palermo appare in disarmo dopo 9 ko di fila).

Gli interventi immediati riguarderanno il reparto arretrato (uno se non 2 centrali già pronti), il centrocampo (un mediano capace di fare da schermo alla difesa) e soprattutto l'attacco (2 punte di ruolo di categoria e fisicamente intatte).

Per tanti giocatori che arriveranno (si spera), altrettanti potrebbero presto salutare. Zampano e Verre sarebbero i sacrificati per fare cassa (magari cercando di trattenerli in prestito fino a giugno) mentre si cercherà una sistemazione per Coda, Zuparic, Pettinari e Aquilani. Amore mai sbocciato con l'ex Roma, arrivato (al contrario di Pepe arrivato con diversi guai fisici) probabilmente senza grandi motivazioni.

Destinati a rimanere Bahebeck e Manaj

In tutto ciò l'unico punto fisso dovrebbe riguardare il tecnico Massimo Oddo. Condizionale però quanto mai d'obbligo non tanto per l'intenzione della società di cambiare allenatore (le parole di Sebastiani sono state chiarissime e sincere a riguardo) quanto per eventuali dimissioni dell'ex terzino di Lazio e Milan da mettere in conto qualora l'emorragia di risultati negativi non dovesse arrestarsi... o il mercato dare soddisfazioni...



Andrea Sacchini