Passano le modifiche allo statuto: clima teso all’Università di L’Aquila

ABRUZZO. Alla fine ieri a L’Aquila, presso la sede del Rettorato, è stata approvata la modifica allo Statuto tanto contestata dall’udu e da molti studenti.



Per le rappresentanze degli studenti si tratta di una «brutta pagina».

«Da questo momento», fa sapere l’Udu, «i diritti degli studenti non saranno più garantiti perché il Consiglio Studentesco non potrà più difendere la Carta dei Diritti degli Studenti, non ci sarà più il parere favorevole degli studenti ad impedire ai docenti di modificare la Carta e ledere i diritti il cui riconoscimento fu ottenuto dopo numerose lotte.

I nostri rappresentanti all’interno del Senato Accademico hanno chiesto il ritiro delle modifiche di Statuto presentando le 3100 firme raccolte ed hanno chiesto alla Rettrice di incontrare gli studenti che fuori dal rettorato stavano manifestando il loro dissenso».

Le rappresentanze degli studenti sostengono che la richiesta di confronto è stata negata, non è stato possibile intavolare alcuna discussione e le modifiche di statuto sono state approvate con il voto favorevole di tutti i docenti membri del Senato Accademico.





«Il corpo docente dell’Università dell’Aquila», prosegue l’Udu, «ritrova la sua unità proprio quando si tratta di cancellare il ruolo delle rappresentanze studentesche sul terreno della difesa e delle modifiche riguardanti la Carta dei Diritti degli Studenti.

Non è stato dato alcun valore alle 3100 firme di studenti dell’Ateneo dell’Aquila che chiedevano il ritiro della proposta di modifica e non è stata minimamente ascoltata la voce di tutti coloro che erano fuori al sit in, l’unico segno di attenzione è stata la presenza, cordialissima, della Digos».

La Rettrice, i direttori di dipartimento e i docenti universitari membri del Senato Accademico secondo gli studenti avrebbero eliminato una norma presente nello Statuto dell’Università dal 2006, mettendo in campo una modifica che intaccherebbe direttamente solo i poteri del Consiglio Studentesco e rinviando invece a futuri momenti riflessioni complessive sullo Statuto dell’Università.

L’Udu promette ancora battaglie per i diritti e parla di «stagione di conflitto che proseguirà, a tutto campo, e la responsabilità di una stagione conflittuale tra studenti e organi d’Ateneo è tutta in capo alla Rettrice».

Alcune dichiarazioni della rettrice Inverardi avrebbero indignato gli studenti definiti «serpi».