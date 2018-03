Comune Pescara. Tutti contro la lista Teodoro: «perchè tiene in piedi Alessandirni?»

PESCARA. - I consiglieri, al Comune di Pescara, dei Gruppi Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura chiedono 'coerenza' alla Lista Teodoro: «Se, come dicono, hanno preso consapevolezza dell'incapacità del sindaco - affermano i consiglieri del centrodestra - firmino la mozione di sfiducia pronta da un anno e portiamo in Consiglio il dibattito sul futuro del sindaco Alessandrini e poniamo fine all'agonia».

«Sono due mesi che il Consiglio comunale di Pescara è completamente impantanato dall'ostruzionismo della Lista Teodoro che, dice di restare in maggioranza, ma apre lo scontro con il sindaco Alessandrini, reo di aver fatto fuori Veronica Teodoro dalla giunta. Sono due mesi che perdiamo tempo in sedute inutili, nell'indifferenza del sindaco Alessandrini, che tanto in aula non viene».

«Intanto martedì prossimo, 13 dicembre, la seduta consiliare non comincerà se prima in aula non verrà il primo cittadino a chiarire i suoi rapporti con la Lista Teodoro».

In una conferenza stampa, presenti il Capogruppo di Fi Marcello Antonelli, i consiglieri Vincenzo D'Incecco e Luigi Albore Mascia, i rappresentanti di Pescara in Testa Guerino Testa e Massimo Pastore, e il capogruppo di Pescara Futura Carlo Masci, si è voluto segnalare alla città «quanto sta accadendo in Consiglio comunale».

«Alessandrini fa il rimpasto di giunta - ha ricordato per tutti il Capogruppo Antonelli - fa fuori l'assessore Veronica Teodoro, e la sua lista di riferimento, pur dichiarando dal primo giorno di restare comunque in maggioranza, e pur accettando alcuni incarichi, vedi il Consiglio d'amministrazione dell'Aca, comunque decide di paralizzare l'attività del Consiglio comunale e la città con un ostruzionismo privo di senso e di logica».

«Il tutto - hanno proseguito - nell'indifferenza del sindaco Alessandrini che tanto in Consiglio non ci viene, così come non ci viene la sua giunta, e i consiglieri comunali che perdono tempo in inutili sedute assistendo al teatrino in atto tra il Pd e la Lista Teodoro. Ora diciamo basta: la coalizione di centro-destra ha pronta una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco da un anno, ovvero dai giorni dell'emergenza balneazione, ci sono già 12 firme, ci manca la tredicesima per portarla in discussione in aula. E allora, se è vero, come dichiarano i consiglieri della Lista Teodoro che la loro è una battaglia contro Alessandrini per la sua 'manifesta incapacità' a svolgere il ruolo che ricopre, oltre a dargli il benvenuto nella schiera dei pescaresi che condividono questa opinione, meglio tardi che mai, chiediamo ai due consiglieri di firmare la mozione di sfiducia e di spostare in Consiglio comunale, la sede deputata, il dibattito sul futuro del sindaco Alessandrini. Se non lo faranno, la smettessero di fare dichiarazioni di facciata, sceneggiate e di affermare che 'non stanno chiedendo incarichi e strapuntini', perché altrimenti diciamo che siamo ai limiti del ricatto politico».





Sul punto anche il M5s che è lapidario: «basta votare la fiducia e si mette fine ai teatrini»

«Pescara è bloccata per colpa delle faide tra il PD e la Lista Teodoro» affermano i consiglieri comunali del M5S « da mesi, infatti, le due fazioni del centrosinistra, ormai sempre più spaccato e sempre più logorato, impediscono ai lavori consiliari di procedere. E tutto questo è ormai inaccettabile. Una impasse frutto di scelte del PD, dovuta alle spartizioni politiche, non meritocratiche e prive di credibilità, che denunciammo sin dal primo giorno di consiglio comunale. Una denuncia che ad oggi, dopo 2 anni ed una richiesta di risarcimento danni da 250mila euro nei confronti della nostra capogruppo, trova riscontro in uno scenario politico della città squalificante e svilente. Assistiamo ad una maggioranza che fa ostruzionismo a se stessa, ad insulti, minacce e velate ritorsioni, più o meno palesate, in cui una parte della maggioranza sfiducia di fatto l'operato del Sindaco, blocca i lavori, costringe ad ore di discussione su emendamenti che modificano le sole congiunzioni delle frasi, il tutto per ciò che evidentemente il gruppo Teodoro chiede e non riesce ad ottenere».