Delfino Pescara. Oddo e la gara da non sbagliare: «ci giochiamo una fetta di stagione»

PESCARA. Sorpresa dell'ultim'ora in casa Pescara nell'allenamento di rifinitura in vista del match di domani a Crotone. Dopo aver recuperato pienamente dal suo infortunio, è stato convocato Campagnaro, che si candida addirittura per una maglia da titolare al fianco di Gyomber.

«Con il Crotone ci giochiamo una fetta del nostro campionato» – ha puntualizzato Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia – «in palio ci sono punti pesanti per la classifica e in ottica scontri diretti in caso di arrivo a pari punti a fine campionato. Loro hanno più o meno i nostri stessi punti ma sono una squadra in salute. Non sarà facile giocare allo Scida, un campo caldo dal quale l'anno scorso siamo tornati con una pesante sconfitta. Che gara mi aspetto? Loro giocano in maniera molto ordinata e attendista. Più che vincere sarà fondamentale non perdere».





La posta in palio sarà elevatissima. Aggressività e agonismo potrebbero essere le componenti chiave per volgere la contesa a proprio favore: «squadre come la nostra devono mettere in campo cattiveria e agonismo. Sempre. Stiamo recuperando i tanti infortunati. Campagnaro ha superato il provino di oggi e sta bene, Pepe anche ha recuperato così come Aquilani».

«Amareggiato per la partita interna col Cagliari?» – ha chiuso Oddo – «assolutamente no. Siamo stati sfortunati perché loro non hanno quasi mai tirato in porta. A volte in inferiorità numerica è più facile difendersi».

La squadra è partita in charter alla volta di Crotone dove giocherà domani sera con fischio d'inizio alle ore 18,00.









Andrea Sacchini