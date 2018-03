Pescara tra Crotone e mercato. Sebastiani: «Bahebeck resta con noi»

PESCARA. Immacolata al lavoro per il Pescara che al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo prosegue gli allenamenti in vista del delicato match di domani allo Scida contro il Crotone. Seduta differenziata per Coda e Campagnaro, Mitrita e Bahebeck (sicuramente out, ndr). Stop per Simone Pepe a causa di un virus intestinale che però non dovrebbe minare la sua disponibilità per la trasferta in terra calabrese. Oggi allenamento di rifinitura e partenza con volo charter.

Scelte praticamente fatte per il mister pescarese, che ritrova in difesa Fornasier (in vantaggio nel ballottaggio con Zuparic, ndr) a far coppia con Gyomber. In avanti fiducia a Caprari e Pepe.

I match con Crotone, Bologna e Palermo rappresentano 3 tappe fondamentali per la volata salvezza, ma in casa biancazzurra è già tempo di mercato. Troppe le lacune (numeriche e di qualità, ndr) del Delfino per non aspettarsi almeno 3, 4 innesti di qualità.

Sul taccuino del Ds Luca Leone sono finiti Pinilla (piace tantissimo al Genoa in caso di partenza di Pavoletti sponda Napoli, ndr) e Gilardino (ormai riserva fissa di Maccarone nell'Empoli, ndr), sul quale la società dovrà cercare di fare uno sforzo economico notevole sull'ingaggio. La prima alternativa ai 2 si chiama Avenatti, che avrebbe già scelto di non rinnovare il contratto che lo lega alla Ternana fino a giugno 2016.

«Bahebeck resterà con noi» – ha detto il patron Daniele Sebastiani – «su di lui abbiamo un diritto di riscatto di 2,5 milioni di euro e abbiamo intenzione di chiedere al Psg il rinnovo del prestito. Crediamo molto nelle sue qualità. Preoccupato per la classifica? No, siamo solo concentrati sulle prossime 3 gare che ci diranno molto su cosa fare sul fronte mercato».

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Delfino per Gabigol e Djordjevic, in uscita rispettivamente da Inter e Lazio: «dovessi scegliere prenderei Djordjevic, mi piace davvero tanto ma non c'è nessuna trattativa al momento con la Lazio. È il profilo ideale per qualità ed esperienza. Gabigol invece non rientra nei nostri parametri».



Andrea Sacchini