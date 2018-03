Delfino Pescara. Il mercato è la priorità. Sebastiani: «serve una punta»

PESCARA. A quattro giornate dalla fine del girone d'andata la situazione nelle parti basse della classifica (come da diverse settimane, ndr) è rimasta sostanzialmente invariata. La lotta salvezza, ridotta ormai a 4 squadre, potrebbe vivere da qui a Natale importanti cambiamenti, con ben 2 scontri diretti (Crotone-Pescara di sabato e Palermo-Pescara del 23 dicembre, ndr) che potrebbero cambiare il volto della classifica.

A sorridere domenica è stato il Pescara, che con un pizzico di fortuna e tanta determinazione è riuscito a rosicchiare un punto all'Empoli, rovinosamente sconfitto 3-0 a Sassuolo. Ancora una volta gli abruzzesi, come già avvenuto in occasione delle trasferte del Milan a Palermo prima ed Empoli poi, hanno dovuto ringraziare il grande ex Gianluca Lapadula, autore delle reti vittoria dei rossoneri, ndr).

Dai microfoni di Radio 24 intanto il patron Daniele Sebastiani è tornato a parlare del momento del Delfino in vista del delicato match di sabato pomeriggio (ore 18,00) allo Scida di Crotone: «sarà una partita importante per il nostro futuro. Per la salvezza ci siamo anche se sappiamo che in questa lotta siamo in 4 con la fionda contro i carri armati. Con il Cagliari è stata una partita a senso unico e il Pescara non meritava di perdere».

«È un periodo sfortunato per noi perché stiamo raccogliendo meno di quanto abbiamo seminato» – prosegue Sebastiani – «stiamo recuperando gli infortunati e fino ad ora abbiamo giocato senza punte di ruolo con Bahebeck infortunato e Manaj che è appena rientrato».

Sul mercato: «cercheremo una punta, poi vedremo insieme al tecnico di cosa ha bisogno la squadra. Gabigol? Non penso proprio che verrà, non è uno dei profili che stiamo seguendo».

«Ho anche in mente una cosa in caso di salvezza» – ha chiuso con il sorriso il presidente, lanciando la sua sfida sexy – «farò spogliare una bella ragazza di Pescara».



Andrea Sacchini