Zecchino d’Oro, tra le canzoni in gara anche quella di un autore abruzzese

TELEVISIONE. Tra gli autori delle canzoni in gara alla 59ª edizione dello Zecchino d’Oro c’è anche un abruzzese: Nicholas Di Valerio di Manoppello Scalo, in provincia di Pescara, musicista e sceneggiatore.

Di Valerio è autore sia del testo – con Sara Valentina Dan (di Perugia) – che della musica del brano “Pikku Peikko”, la canzone che rappresenta la Finlandia, interpretata da Annika Martin Anello, 8 anni, e Iacopo Cioni, 6 anni.

Il brano è stato scelto tra 392 le proposte di canzoni giunte in Antoniano in risposta al bando attivo da novembre 2015 a gennaio 2016. Le canzoni sono state valutate in tre fasi e selezionate da una commissione interna e da una commissione composta da membri interni ed esterni.

La canzone racconta che anche un piccolo gnomo da giardino può insegnarci a riconoscere il valore delle piccole cose. È quello che accade in questo brano dove la nostra piccola protagonista passeggiando nel giardino della sua casa fa la piacevole conoscenza di un piccolo gnomo che ci insegnerà a dare la giusta importanza a quello che possediamo e dargli il giusto valore.

Di Valerio quand’era bambino cosa voleva fare? «Pensavo intensamente a fare il bambino, che è un lavoro a tempo pienissimo. M’è riuscito molto bene». Il suo motto è “Ogni persona che incontri combatte una battaglia della quale non sai nulla. Sii gentile. Sempre”.

Lo ha spinto a scrivere una canzone per bambini il fatto che i bambini sono il pubblico più onesto, appassionato e ricettivo che si possa trovare. «Meritano che si crei arte per loro».

La sua canzone “Pikku Peikko” è nata insieme a Sara, autrice del testo: «è mia amica e coinquilina da anni. Il fatto che lei fosse finlandese, che la mia vecchia stanza fosse piccolissima (davvero piccolissima...) e che avessi una chitarra a portata di mano credo abbia contribuito parecchio. Pikku Peikko funziona anche coi grandi. Ne è dimostrazione il fatto che sia segretamente dedicata anche alla grande famiglia che è ed è stata la casa romana dove io e Sara abbiamo coabitato con altri ragazzi. Per anni abbiamo condiviso vite non sempre facili, dove tutto sembrava sempre troppo piccolo e troppo poco. Per anni è bastato volerci bene per apprezzare quello che avevamo e per sentirci davvero grandi».



IL 10 DICEMBRE LA FINALE

Lo Zecchino d’Oro va in onda tutti i sabati su Rai1, in diretta dall’Antoniano di Bologna dalle 16.45 alle 18.40 e fino alle 20 per la finale del 10 dicembre (a seguire su Rai Yoyo alle 21.30).

12 canzoni inedite in gara, con le quali il repertorio dello Zecchino d’Oro sale a 740 brani, 2 Paesi Esteri rappresentati, Finlandia e Inghilterra, 18 autori di testi e musiche, 5 arrangiatori, 15 piccoli interpreti provenienti da 10 diverse regioni d’Italia e selezionati dopo un tour che ha attraversato 18 regioni e 33 città, 60 bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni che canteranno insieme ai solisti, e 2 conduttori, Giovanni Caccamo e Francesca Fialdini.