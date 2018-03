Terremoto Teramo, la diaspora degli alunni della Noè Lucidi inagibile

TERAMO. Ricominciano oggi le lezioni anche per gli alunni della scuola elementare Noè Lucidi di Teramo dopo le traversie legate al terremoto e le numerose proteste dei genitori.

Appena il 15 novembre scorso è stata rilevata una nuova lesione sul pavimento di un’aula posta a Sud/Est dell’edificio, interessante il secondo impalcato. Il giorno dopo è stato effettuato un sopralluogo dal quale è emersa «l’esigenza di avviare provvedimenti immediati ed urgenti relativi alla sospensione delle attività didattiche per il plesso di Noè Lucidi scuola primaria e dell’infanzia».

Il Comune ha approfondito le indagini su tutti i solai e gli intonaci di intradosso dell’edificio e dopo quelle del 19 novembre scorso si è stabiito di dar luogo immediatamente all’inizio di lavori relativi alla messa in sicurezza dei solai. Si tratta semplicemente di lavori già programmati molti mesi fa dalla precedente amministrazione comunale e accelerati.

I lavori non finiranno prima della fine dell’anno e per questo il sindaco Brucchi ha stabilito la dislocazione delle classi per i prossimi mesi e fino a quando la scuola non sarà dichiarata pienamente agibile e sicura.

Oggi, 21 novembre, ricominciano le lezioni e gli alunni saranno così divisi:

- Scuola dell’Infanzia Noè Lucidi nei locali della Scuola Infanzia “ Via De Albentiis” in via Del Baluardo per N. 3 sezioni ;

- Classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria Noé Lucidi nei locali predisposti al “Parco della Scienza”, sito in Teramo, Via De Benedictis;

- Classi 3^- 4^ - 5^ della Scuola Primaria Noé Lucidi nei locali predisposti alla Scuola Secondaria “ M. Zippilli” – sita in Teramo, Via De Vincentiis;

- Classe 4^ A della Scuola Primaria Noé Lucidi nel locale predisposto alla Scuola “Michelessi” – Teramo, Via N. Dati.