Scuola: in 3 mila in corteo a Chieti: «vogliamo edifici sicuri»

CHIETI. Sì è svolta ieri mattina la manifestazione studentesca degli Istituti superiori della città per protestare contro la precaria situazione degli edifici scolastici.

Circa 3 mila ragazzi hanno sfilato senza sigle politiche portando in piazza solamente il tricolore. C’erano gli studenti del Galiani- De Sterlich, dell’Itis di Savoia, l’Ipsia Pomilio, il liceo Gonzaga e il Vico. Erano assenti solo i ragazzi dello scientifico Masci.

Decine gli striscioni sventolati durante il corteo: «più concretezza sulla sicurezza», «nell’attesa nessuna resa», «Provincia incomincia!»

«Abbiamo deciso di scendere in piazza – hanno spiegato gli organizzatori – per dire ancora una volta un fermo no al degrado in cui versano le strutture scolastiche nonostante le numerosissime proteste nei confronti di una Provincia che, oramai smantellata da questo governo, mira unicamente a tappare i buchi invece di pensare un intero piano di ristrutturazione e rivalutazione delle strutture».

«Quello di oggi – spiegano ancora i ragazzi – è un segnale importante da parte di tutti gli studenti: la volontà di lottare tutti insieme, al di fuori degli schemi partitici, per riprenderci un futuro che ci viene negato giorno dopo giorno da un governo che ha messo all'ultimo posto l'istruzione pubblica e, questo, deve essere la pietra angolare di tutto l’ambiente studentesco».

Gli studenti hanno annunciato che la protesta non si fermerà: «scenderemo in piazza con la nostra bandiera e proporre soluzioni per difendere i diritti degli studenti di Chieti così come di tutta Italia».

Al termine della manifestazione i rappresentanti di istituto hanno incontrato Carlo Cristini, dirigente del settore edilizia e lavori pubblici della Provincia, al quale hanno avanzato formalmente le loro richieste per una scuola sicura.

Oggi pomeriggio, invece, una delegazione di studenti incontreranno il presidente della Provincia Mario Pupillo. Anche a lui esporranno tutte le problematiche ma soprattutto chiederanno soluzioni rapide e puntuali.