Delfino Pescara. Maledizione Bahebeck: salta la Juve (e forse anche la Roma)

PESCARA. È iniziata senza buone novità dall'infermeria la settimana di avvicinamento al match di sabato sera allo Stadium con la Juventus (ore 20,45). Bahebeck e Gyomber sembravano sulla via del recupero (addirittura il primo era in predicato di essere convocato con l'Empoli, ndr), ma entrambi non saranno a disposizione. Il primo addirittura potrebbe saltare anche la trasferta di Roma del 27 novembre. Una vera e propria maledizione quella dell'attaccante francese (acquistato già in precarie condizioni fisiche, ndr), che in quasi 4 mesi di campionato ha totalizzato la miseria di 3 presenze e neanche tutte da titolare.

Con la Juventus Oddo starebbe meditando diversi cambi di formazione. Quasi scontato il ritorno al falso nueve per diverse ragioni, dagli infortuni alla sterilità di Manaj passando per una idea di schieramento più coperto per mettere in difficoltà i bianconeri. Caprari dunque dovrebbe essere supportato da Benali e Verre. A centrocampo possibile chance per Cristante in attesa di capire le condizioni fisiche di Aquilani, apparso fuori fase nel poker interno con l'Empoli.

Nel frattempo già spuntano i primi nomi per il mercato di gennaio. Campagna di rafforzamento che non potrà prescindere da un buon finale di girone di ritorno, non dal punto di vista delle prestazioni ma dei punti. Con un Empoli ritrovato e il resto della Serie A già al sicuro a meno di improbabili crolli verticali, sarà fondamentale arrivare a gennaio con almeno 13, 14 punti. Il minimo indispensabile per sperare in possibili colpi (2 difensori e 2 attaccanti, ndr) che possano fare la differenza nella volata salvezza. Su tutti Paloschi (il più difficile, ndr), Pinilla, Budimir e Petkovic (che rappresenterebbe anche un investimento in caso di retrocessione in Serie B, ndr), ma la sensazione è quella che si punterà su nomi esotici provenienti dal mercato sudamericano.

Infine sono in vendita da qualche giorno i tagliandi per il settore ospiti dello Juventus Stadium. Diversi club biancazzurri stanno organizzando pullman per la trasferta in terra piemontese. Prevista una buonissima affluenza di pubblico pescarese.



Andrea Sacchini