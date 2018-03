L’Aquila, istituto Vinci inagibile, la protesta dei genitori: «abbattetelo»

L’AQUILA. E’ nato ieri il comitato Genitori dell’Istituto da Vinci - Colecchi.

La situazione nell’istituto con gli indirizzi professionali Alberghiero, Manutentori e Odontotecnici è assai critica. Nel post sisma del 2009 è stato costruito un MUSP che doveva essere provvisorio, ma ad oggi non esiste un progetto e un investimento per la costruzione della nuova scuola.

Inoltre il sindaco Massimo Cialente con una ordinanza del 10 novembre scorso ha imposto per ragioni di sicurezza, dopo l’allarme lanciato dalla dirigente scolastica Serenella Ottaviano, la chiusura dei locali adibiti a presidenza, segreteria amministrativa e laboratorio. Ma si parla anche di una “indefinita” messa in sicurezza della stessa palazzina che i genitori e gli alunni consideravano sistemata dopo i lavori del 2009.

Una parte delle aule era stata dichiarata inagibile già 7 anni fa e quella parte dell’edificio dovrebbe essere abbattuta. Nei giorni scorsi dopo gli ultimi eventi sismici c'è stata una ulteriore verifica strutturale della palazzina off limits.

Secondo i tecnici, in pratica, la parte inagibile potrebbe crollare su quella agibile.

Si stanno facendo miracoli per continuare a garantire i servizi dirigenziali e ammnistrativi ma i laboratori sono chiusi e si è fermata tutta l’attività didattica professionalizzante.





Una beffa per i ragazzi che hanno scelto questo percorso di studi per la presenza di un corpo docenti molto qualificato, con lunga esperienza e riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale e la presenza di laboratori ben attrezzati e funzionali all’acquisizione di alte professionalità , ormai presupposti essenziali per inserirsi nel mondo del lavoro.

«A questo punto l’Istituto Professionale si trasforma nell’ennesimo Liceo», denunciano i genitori. «E’ evidente che il presidente della Provincia e il sindaco di L’Aquila devono assumere questo problema di edilizia scolastica come prioritario, devono trovare tutte le risorse necessarie, devono riunire urgentemente gli organismi tecnici e prendere una decisione per la messa in sicurezza della citata palazzina».

Secondo il comitato sarebbe opportuno, visto il continuare dello sciame sismico, che non esclude ulteriori picchi di magnitudo, passare dalle soluzioni adottate nel 2009 alla demolizione.

«Siamo disponibili a sopportare tutti i disagi legati alla demolizione, ma almeno sapremo che in tempi più che brevi, i nostri figli potranno ritornare a fare tutte le attività di laboratorio, e non saranno costretti a cambiare scuola», dicono i genitori.