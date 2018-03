La proposta: Centro di protezione civile a Sulmona

SULMONA. Un centro nazionale della Protezione civile nell'ex deposito militare di San Cosimo, in Valle Peligna.

E' la proposta lanciata dall'assessore alle Aree interne, Andrea Gerosolimo, nel corso dell'incontro pubblico a Sulmona con il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, che ha incontrato la cittadinanza sul tema della prevenzione sismica. L'idea dell'assessore Gerosolimo ha trovato subito l'adesione del presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, del Sottosegretario, Mario Mazzocca, e dell'assessore Donato Di Matteo, anche loro presenti all'importante incontro di Sulmona.

«La città peligna - hanno detto i rappresentanti della Giunta regionale al Ministro Delrio - vuole essere punto di riferimento regionale di quel progetto nazionale che guarda alla prevenzione sismica, come nuova strategia del Governo Renzi in quei territori potenzialmente minacciati dal terremoto».





Peraltro in merito all'idea di un centro di Protezione civile a San Cosimo, D'Alfonso ha rivelato di «aver già illustrato la situazione al Ministro della Difesa, che si è detto disponibile a 'liberare' la titolarità del demanio militare per scopi di protezione civile». E' un discorso avviato dopo gli eventi sismici di Amatrice e sul quale il Governo nazionale sta costruendo un progetto di più ampio respiro denominato "Casa Italia". «E' l'unica strada percorribile - ha detto il presidente D'Alfonso a Delrio - e la Regione Abruzzo, che presenta per gran parte un territorio ad elevato pericolo sismico, vuole recitare un ruolo di primaria importanza».

Del resto all'indomani del terremoto di Amatrice il presidente D'Alfonso aveva già rappresentato al presidente del Consiglio la particolarità del territorio abruzzese, non risparmiato neppure dagli eventi di Amatrice e Norcia.

Ma per fare questo, «è necessario mettere sul campo la velocizzazione delle procedure di gara, che garantiscano da un lato il rispetto delle leggi e della trasparenza e dall'altro la velocizzazione di azioni di prevenzione sul patrimonio edilizio del Centro Italia».

In questo senso, facendo riferimento all'ultimo terremoto di Norcia che ha lasciato segni anche a Sulmona, il presidente D'Alfonso e l'assessore Gerosolimo hanno chiesto risorse finanziarie per la messa in sicurezza del Ponte Capograssi e per il monumento simbolo della città di Sulmona, il complesso dell'Annunziata.