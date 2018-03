Pescara e Crotone già da record. Mai nessuno aveva fatto così male...

PESCARA. Secondo un'indagine condotta dalla Gazzetta dello Sport, da quando la Serie A è passata a 20 squadre nella stagione 2005/2006, mai le neo-promosse erano partite così male con un misero bottino di soli 25 punti complessivi. Escludendo il Cagliari che comunque sta disputando la sua discreta stagione tra alti e bassi (16 punti, ndr), il record negativo è frutto di Pescara e Crotone, che insieme hanno raccolto la miseria di 9 punti. 5 per i calabresi e 4 per i biancazzurri (esclusa la vittoria ottenuta a tavolino a Sassuolo, ndr). Un conteggio magro rispetto al precedente record di 26 punti messo insieme da Chievo (6), Bologna (8) e Lecce (12) nel 2008/2009. Persino Carpi e Frosinone, bistrattate lo scorso anno ma che comunque hanno lottato fino all'ultima giornata per la permanenza nella massima divisione, avevano a questo punto della stagione rispettivamente 6 e 11 punti.

Numeri impietosi che hanno messo in risalto errori e responsabilità di tecnico e società sull'allestimento dell'attuale organico. Gli operatori di mercato biancazzurri, mossi sempre in prima linea dal patron Daniele Sebastiani, non sono stati capaci di rendere competitivo un organico che dopo la vittoria della B ha perso 2 elementi di valore assoluto come Torreira e Lapadula. I sostituti (Aquilani, Manaj e Bahebeck su tutti, ndr) ad oggi hanno ampiamente deluso e dopo il pesantissimo ko con l'Empoli neanche il calendario pare essere un alleato degli abruzzesi, attesi da 2 trasferte consecutive allo Juventus Stadium e all'Olimpico con la Roma.

Qualche colpa anche per il tecnico Massimo Oddo, reo di aver sopravvalutato una rosa sulla carta (e soprattutto prestazioni alla mano, ndr) inadeguata alla massima divisione. Fermo restando che sul mercato serviranno almeno 3, 4 elementi di categoria già rodati e in condizione, va ricordato che gennaio è lontanissimo. Con 6 gare ancora da giocare e 2 scontri diretti da affrontare a Crotone e Palermo in dicembre, il Delfino ha ancora tutte le carte in regola per rientrare in corsa salvezza e far sì che il calciomercato invernale non rappresenti soltanto un inutile spreco di denaro ed energie.



Andrea Sacchini