Terremoto, lunedì riapre la scuola a Isola. I genitori: «i nostri figli non entreranno»

TERAMO. «Lunedì porteremo i bimbi a scuola, ma non li faremo entrare. Non ci sentiamo sicuri».

Ad annunciare la forma di protesta contro la riapertura, lunedì, della scuola elementare di Isola del Gran Sasso, sono i genitori dei bimbi che frequentano l'istituto.

Nonostante i sopralluoghi abbiano stabilito che la struttura non ha riportato danni non se la sentono di far rientrare a scuola i bambini, ritenendo di non avere adeguate certezze.

«Dopo la scossa del 30 Isola del Gran Sasso ha tutto il centro storico classificato come zona rossa, ci sono diversi problemi, per le medie hanno richiesto i map - dichiara Simona Ferretti - Non si sa nemmeno se rientreremo nel cratere. Come genitori non ci sentiamo tranquilli, e così lunedì abbiamo deciso di andare davanti a scuola ma di non far entrare i bambini».

Una situazione a fronte della quale il sindaco di Isola Roberto Di Marco, sottolinea che con in mano la scheda di agibilità da parte della Dicomac non abbia argomenti per non riaprire la scuola.



«Da genitore le preoccupazioni le capisco - commenta il primo cittadino - ma da istituzione io la elementare con la scheda di agibilità non posso non riaprirla. Per la scuola media, che ha avuto l'inagibilità, stiamo cercando soluzioni alternative».

Sempre per quel che riguarda le scuole la Provincia di Teramo, che ha le competenze sulle scuole superiori, ha comunicato come dopo le recenti ispezioni risultino agibili, in classe A, l'I.T.T. Forti, l'Istituto Alberghiero Di Poppa, il Liceo Scientifico A. Einstein,il Liceo Classico M. Delfico.

«I lavori prescritti dalla Protezione civile – spiega la Provincia - sono già in corso e nel caso di strutture agibili si concluderanno prima della riapertura delle scuole».

Tutte le informazioni sulle risultanze delle ispezioni possono essere consultate sul sito dell'ente.

Le schede che mancano riguardano istituti dove sono ancora in corso i sopralluoghi e saranno caricate non appena la Protezione civile ce le trasmetterà.





A TERAMO PROTESTA CONTRI BRUCCHI

Intanto a Teramo il Movimento 5 Stelle e Teramo 3.0 chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza. Lunedì riprenderanno le lezioni ma non manca la paura anche tra i genitori.

Fabio Berardini dei 5 Stelle chiede al sindaco Brucchi di pretendere fondi immediati per la costruzione di nuovi edifici ma anche un provvedimento da parte del governo per rendere facoltativa l'entrata nelle scuole per quegli alunni che non vorranno entrare fino a quando non arriveranno dei Musp.

La lista Teramo 3.0 con testa invece il fatto che il sindaco in questi ultimi anni non avrebbe speso «un centesimo» per la sicurezza delle scuole. La consigliera Cristina Marrone ha fatto un'indagine con i dati ufficiali della Protezione Civile: «il Comune di Teramo», ha spiegato, «non ha avuto nemmeno un euro per le scuole e mi viene da chiedere se questi soldi siano stati o meno richiesti perché nella provincia di Teramo soltanto la scuola elementare di Favale, a Civitella del Tronto, ha ottenuto un fondo di più di 400 mila euro».