Delfino Pescara. Momento delicato per Oddo. Prima di gennaio urgono soluzioni

PESCARA. Nel momento più delicato della gestione Oddo, il Pescara cerca di ricompattarsi e ripartire dopo il clamoroso e per tanti versi tutt'altro che inaspettato disastro interno con l'Empoli. Le 2 settimane che separano i biancazzurri dall'impegno dello Juventus Stadium serviranno a ritrovare fiducia e cercare il allenamento soluzioni alternative ad un modulo di gioco (seppur non certo il primo “responsabile”, ndr) che ad oggi si è dimostrato improduttivo. Oddo lavorerà su di un 3-5-2 capace in fase di non possesso del pallone di proteggere meglio i centrali di difesa. Una soluzione tampone per cercare di guadagnare più punti possibile in attesa di tempi migliori.





Quello che non potrà risolvere per oggettive difficoltà il tecnico dovrà essere ovviato dalla prossima finestra di mercato. Gennaio però è lontanissimo, con 6 gare all'orizzonte che diranno molto (se non tutto, ndr) sulle chance di salvezza di questa squadra. Matematicamente tutto è ancora possibile e i 3 punti che separano i biancazzurri dall'Empoli non sono certo irrecuperabili sulla carta. A preoccupare però è l'assoluta inadeguatezza fin qui dimostrata dalla squadra, che malgrado volontà e impegno sempre massimi sta evidenziando limiti strutturali evidenti. Difficoltà facilmente preventivabili dopo gli addii in estate di Mandragora e soprattutto Torreira e Lapadula, rimpiazzati in maniera maldestra indebolendo quella che era una macchina quasi perfetta.





Al Delfino servono rinforzi in ogni zona del campo ma per far sì che questi possano davvero dare una mano per la salvezza servono punti. Ora, prima che la classifica scavi un solco insormontabile con il quartultimo posto.

In vista del match con la Juventus intanto il Pescara prosegue gli allenamenti al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Assenti i nazionali, hanno svolto lavoro differenziato Fornasier, Coda, Aquilani, Mitrita e Verre. Personalizzato per Gyomber mentre si sono fermati Muric, Pepe e Crescenzi, le cui condizioni fisiche andranno valutate attentamente nei prossimi giorni. Sicuramente out con i bianconeri Fornasier.



Andrea Sacchini