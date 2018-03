Delfino Pescara. Oddo può finalmente sorridere: ok Verre, Aquilani e Bahebeck

PESCARA. Prestazioni e risultati dell'ultimo periodo non sono stati dei migliori, ma Massimo Oddo e il Pescara possono finalmente tornare a sorridere. Dall'infermeria infatti giungono notizie molto positive sul recupero degli infortunati, con Verre, Aquilani e Bahebeck che sono completamente a disposizione del mister per il delicato match di domenica (ore 12,30) con l'Empoli. Il primo ritroverà una maglia da titolare a centrocampo mentre l'ex centrocampista di Milan, Roma e Fiorentina, complice anche la squalifica di Brugman, stringerà i denti per essere schierato da regista. Ok anche Bahebeck sul quale però Oddo soltanto all'ultimo deciderà l'impiego dall'inizio o a gara in corso. Il rischio infatti per l'attaccante francese è quello di una ricaduta considerata l'alta propensione agli infortuni nelle ultime 3 stagioni. Possibile in questo caso, almeno dall'inizio, il rilancio di Manaj con Benali e Caprari trequartisti. In difesa torna Campagnaro (gli fa posto Coda, tra l'altro nuovamente vittima di infortunio, ndr) con la conferma di Crescenzi in luogo di Biraghi.





«Mi è dispiaciuto lasciare all'improvviso l'Empoli perché non avevo raggiunto un accordo con loro, ma sono felice di essere arrivato a Pescara» – ha raccontato ieri a margine di un evento al Pescara Store l'ex della partita, Gaston Brugman, che ha vestito la casacca dell'Empoli dal 2010 al 2012 prima di passare a titolo definitivo in riva all'Adriatico – «qui sto bene e non penso al mercato. Le voci? Non c'è nulla di vero per il momento, voglio solo pensare alla stagione in corso. Vogliamo la prima vittoria e faremo di tutto per ottenerla. Con l'Empoli è importante e la posta in palio è altissima».

Vitturini infine è stato convocato per la prima volta con la Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio per la doppia amichevole con Inghilterra e Danimarca in programma rispettivamente il 10 e 14 novembre.



Andrea Sacchini