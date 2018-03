Delfino Pescara. In 4 per la volata salvezza. Con l'Empoli non si può più sbagliare

PESCARA. Reduce dalla buona prestazione di San Siro nella quale per errori individuali e sfortuna non è arrivato neanche un punto, il Pescara riprenderà oggi gli allenamenti in vista del match fondamentale di domenica a ora di pranzo con l'Empoli. Il Delfino non ha accolto con favore i risultati dell'ultimo turno di Serie A, che ha regalato punti pesantissimi in chiave salvezza a Empoli (miracoloso 0-0 interno con la Roma, ndr) e Crotone (vittoria meritata per 2-0 sul Chievo Verona dopo il pareggio di Firenze, ndr).

Bene soltanto la sconfitta del Palermo a Cagliari, che ha però ulteriormente spezzato la classifica in 2 tronconi lasciando Pescara, Empoli, Palermo e Crotone staccate dal resto del gruppo. Si profila dunque un mini torneo a 4 squadre nelle quale saranno fondamentali soprattutto gli scontri diretti. Si parte da domenica con i biancazzurri che all'Adriatico non potranno sbagliare con l'Empoli, peggior attacco del campionato con soli 2 gol all'attivo ma al contempo buona difesa. Con il recupero di Campagnaro dalla squalifica, l'emergenza per Oddo si sposta ora al centrocampo, con Aquilani e Verre in dubbio e Brugman che verrà appiedato dal giudice sportivo. Sul primo, dopo il violentissimo scontro con il compagno di squadra Memushaj nel corso del match perso col Milan, la tac ha fortunatamente scongiurato danni seri ma non ha dato per scontato la disponibilità del calciatore per il match di domenica.

«Ho visto un Milan in grande difficoltà ed è stato un peccato non averne approfittato» – ha raccontato amareggiato il tecnico del Pescara, Massimo Oddo – «va però dato merito alla prestazione dei ragazzi che hanno messo in difficoltà una grande squadra come quella rossonera. Ora massima concentrazione alla partita di domenica con l'Empoli. Non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente».



Andrea Sacchini