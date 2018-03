Il Pescara alla Scala del Calcio. Domani col Milan a caccia del miracolo

PESCARA. A San Siro non per fare da vittima sacrificale. È questo l'obiettivo, o meglio la speranza, del Pescara che domani pomeriggio alle ore 15,00 alla Scala del Calcio affronterà il Milan di Vincenzo Montella. Il Delfino, piagato da infortuni e colpito da critiche dopo la bruttissima prestazione interna con l'Atalanta, cerca più che i punti una prestazione d'orgoglio, per scacciare via perplessità circa la qualità della rosa e le possibilità di rimanere in Serie A. Se da un lato bisogna essere in parte sollevati per una quota salvezza che si preannuncia bassissima (Pescara, Crotone, Palermo ed Empoli sembrano nettamente inferiori alla concorrenza, ndr), dall'altro non si può certo fare affidamento solo e soltanto negli scontri diretti.

Oddo si presenta a San Siro con le solite incertezze e soprattutto con la solita emergenza di formazione. Squalificato Campagnaro per il giallo rimediato con l'Atalanta, il compagno di Fornasier sarà Coda, con Biraghi e Zampano sugli esterni. A centrocampo agiranno con ogni probabilità Aquilani in cabina di regia, Cristante e Memushaj con un turno di riposo a Brugman, apparso tutt'altro che in condizione nelle ultime 2 uscite. Davanti torna dal primo minuto Benali che insieme a Caprari (finalmente riproposto sulla trequarti, ndr) agiranno in appoggio di Manaj. Ancora out Verre e Bahebeck.

Oggi ultimo allenamento in Abruzzo (a porte chiuse al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, ndr) prima della partenza per la città meneghina.

Nel Milan soltanto panchina per il grande ex Gianluca Lapadula, con l'attacco rossonero affidato al tridente Suso-Bacca-Niang. Out Antonelli e Paletta (quest'ultimo squalificato, ndr), largo ad Abate e Gomez.

«La partita sembra proibitiva ma nel calcio non si sa mai» – ha ammesso alla vigilia Fiorillo, quest'anno riserva di Bizzarri tra i pali – «è lo sport più bello del mondo proprio perché chiunque può vincere con chiunque. Noi andremo a San Siro per fare la nostra prestazione e per fare il meglio possibile. Sarebbe importante alla vigilia del match con l'Empoli fare un buon risultato o una buonissima prestazione per il morale».



Andrea Sacchini