Terremoto, la terra continua a tremare. Oltre 200 repliche in 12 ore

ABRUZZO. La terra è tornata a tremare con forte intensità nella giornata di ieri nel centro Italia dopo il sisma del 24 agosto che ha cancellato Amatrice, Accumuli e Pescara del Tronto.

Alle 19 e 11 minuti una scossa di magnitudo 5.4 ha colpito e sconvolto le stesse zone e quelle limitrofe.

Il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta l’Italia centrale, Abruzzo compreso.

Un'altra, più forte, 5.9, si è ripetuta alle 21.18. Tanta paura tra i cittadini che sono usciti in strada mentre i sindaci abruzzesi hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole per compiere verifiche approfondite nella giornata di oggi. Giovedì mattina alle 5.50 nuova scossa, avvertita anche in Abruzzo. Magnituto 4.4, epicentro sempre Macerata.

Un terremoto, secondo gli esperti, collegato a quello di 24 agosto, con epicentro localizzato tra Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita, nelle Marche, e Preci, in Umbria.

Un primo bilancio parlava di due feriti, poi il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha chiarito poi che ci sono alcune decine di persone che spontaneamente si sono presentate per lievi ferite. Due donne anziane sono state portate in salvo a Ussita, mentre a Tolentino un uomo di 73 anni è morto per infarto, presumibilmente per lo choc provocato dal terremoto.

E sempre a Tolentino un operaio è rimasto ferito per il crollo di un controsoffitto mentre la Regione Marche ha deciso di spostare i degenti dell'ospedale, come anche nelle vicine Matelica e Cingoli.

Curcio ha anche riferito che crolli ci sono stati nelle zone rosse dei paesi già colpiti dal sisma di agosto. Problemi anche alla viabilità, con la Salaria che è stata chiusa nella zona di Arquata del Tronto, mentre «la viabilità alternativa è stata riaperta ai mezzi di soccorso».

La macchina degli aiuti si è messa subito in moto, ha detto Curcio e «i mezzi di soccorso sono arrivati in tutte le zone». Al lavoro anche i vigili del fuoco, con 41 squadre operative.







BUIO E PIOGGIA

Ma la situazione è complicata dal buio e dalle condizioni meteo, per i forti temporali e solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro. In alcuni paesi stanotte si è fatto ricorso alle tende e, in alcuni casi, si sono ripopolate quelle mai ancora in piedi e predisposte per il sisma del 24 agosto.

«Sono crollate parecchie case. Il nostro paese è finito», ha raccontato il sindaco di Ussita, Giuliano Rinaldi. «E' crollata anche la facciata della chiesa», «tratti delle mura di cinta» e si è «spaccato il terreno».

Il sindaco di Castelsantangelo (Macerata), Mauro Falcucci, ha raccontato di un paese al buio sotto la pioggia e immerso nella paura.

«E' finito ko - ha detto - il nostro unico albergo e stiamo organizzando il trasferimento di una decina di anziani a Camerino».

A Visso la popolazione si è riversata in strada e nella piazza principale dove si sono avute scene di panico, mentre intorno i cornicioni crollavano e si alzava la polvere.

«Le pareti mi sono venute addosso», ha raccontato una donna appena fuggita dal suo studio di geometra nel centro di Visso. «Ho sentito venire giù tutti gli oggetti e i libri dagli scaffali. Sono fuggita per le scale e fuori tutto era polvere. La gente gridava».

In Umbria la scossa è stata molto forte e a Preci è stato riaperto il centro di prima accoglienza per raccogliere gli anziani che vivono soli. Danni anche al patrimonio artistico: a Norcia, semi distrutta la chiesetta di San Salvatore a Campi di Norcia distante pochi chilometri in linea d'aria da Castelsantangelo sul Nera epicentro del terremoto e danneggiato la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

A Camerino, il campanile della chiesa di Santa Maria in Via, già danneggiata dal sisma del 24 agosto, è crollato su una palazzina. E altri danni sono segnalati in altre chiese ed edifici storici. Il terremoto è stato sentito distintamente anche a Roma dove in molti si sono riversati in strada e in mezz'ora alla protezione civile sono arrivate oltre cento chiamate.



LE SCOSSE CONTINUANO

E da ieri sono centinaia le repliche che si stanno ripetendo, tutte con epicentro tra Macerata e Perugia ad una profondità di 14 km. Oltre a decine di scosse inferiori alla magnitudo 3 se ne registrano diverse di forte intensità. Alle 5.19 di giovedì mattina scossa di magnitudo 4.1, alle 5.50 un’altra di magnituto 4.4.





IN ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE IN PRE ALLERTA

La Protezione Civile Regionale è in stato di allerta.

Nella nottata, sono stati presi contatti con Enel, Ferrovie dello Stato ed Ente Gestore Dighe per un primo esame dei danni; in particolare sono stati effettuati sopralluoghi sulle dighe di Campotosto, Bomba e Casoli che hanno dato esiti negativi. Ad un primo esame visivo, le scosse di ieri non hanno provocato danni alle strutture edilizie, ma in alcuni casi hanno determinato un allargamento delle lesioni già subite nel terremoto del 24 agosto. Tutte le scuole dei capoluoghi d'Abruzzo e dei centri maggiormente abitati sono restate chiuse per consentire, nella mattinata di oggi, un primo sopralluogo da parte di squadre di tecnici che scongiuri ogni rischio.

Non viene segnalata alcuna situazione di disagio, ad eccezione dello sgombero di una abitazione nel comune di Valle Castellana minacciata da un confinante edificio che ha riportato alcune lesioni ed ora è a rischio di crollo: gli occupanti sono stati trasferiti in una struttura alberghiera.

La protezione Civile Regionale ha dato al Dipartimento Nazionale la propria disponibilità a mobilitare uomini e mezzi per l'assistenza alla popolazione residente nei comuni marchigiani, mettendo in pre-allerta la propria Colonna Mobile, anche se - a quanto sembra - l'orientamento è quello di ospitare gli sfollati in alberghi.

I CONTROLLI A MONTORIO AL VOMANO

Tanta paura, ma al momento nessuna situazione di particolare pericolo a Montorio al Vomano dove proprio in queste ore i tecnici del Comune stanno terminando i sopralluoghi nelle scuole.

«Al momento abbiamo effettuato un sopralluogo nella scuola primaria dove non sono stati registrati danni - spiega il sindaco Gianni Di Centa - Una volta terminate le scuole passeremo al centro storico».

Centro storico chiuso dal sisma del 24 agosto, che ha determinato sette zone rosse.

«Dove c'erano situazioni critiche, come nel centro storico, c'è stato qualche piccolo movimento - aggiunge il primo cittadino - E già ieri delle squadre sono intervenute con i primi interventi per garantire la viabilità dei mezzi di emergenza».

Oggi intanto, in Provincia sarà sottoscritto l'accordo per il nuovo polo scolastico, che dovrebbe garantire in futuro una sempre maggiore sicurezza delle scuole.

«Il bando è pronto ma siamo bloccati perché il nuovo codice degli appalti non ci permette di essere centrale di committenza - conclude il sindaco - la competenza in questo senso sarà della Provincia». La decisione se riaprire le scuole sarà assunta solo nelle prossime ore.





ALTRI PROBLEMI TRA VALLE CASTELLANA E CROGNALETO

A Valle Castellana, invece, la situazione si è leggermente aggravata rispetto al sisma del 24 agosto ma senza, al momento, situazioni di particolare criticità. A tracciare un primo bilancio è il sindaco Vincenzo Esposito, dove al momento non si registrano danni alle scuole. Anche se al momento i sopralluoghi della protezione civile sarebbero stati sospesi in attesa di valutate il da farsi.

«Tra i cittadini c'è tanta paura, non vogliono rientrare a casa - sottolinea il sindaco - Noi fino ad oggi avevamo effettuato già 385 sopralluoghi, l'altro giorno aveva firmato la 215esima ordinanza. Non ci voleva proprio».

Ieri sera, intanto, i vigili sono intervenuti a Macchia da Sole per ulteriori lesioni su una casa già inagibile Stessa situazione a Crognaleto, dove si sono registrati problemi alla Chiesa di Cesacastina e caduta di comignoli a Frattoli, e a Isola del Gran Sasso. In entrambi i comuni i cittadini hanno paura a rientrare nelle abitazioni.



A TORRICELLA CROLLI IN STRUTTURE GIA’ INAGIBILI

Niente danni a scuole ed asili a Torricella, dove i sopralluoghi sugli edifici pubblici proseguono con i tecnici del Comune che in queste ore stanno controllando la palestra comunale e alcune chiese.

«Al momento non abbiamo registrato danni agli edifici pubblici - conferma il sindaco Daniele Palumbi - Le scuole erano state appena sistemate e hanno retto perfettamente. Adesso terminati i sopralluoghi sugli edifici pubblici passeremo agli edifici privati, dove abbiamo avuto solo alcune segnalazioni».

Ieri sera alcuni crolli sono stati registrati in centro storico. In particolare in via Martiri Ungheresi dove, il muro di un'abitazione ha ceduto finendo sul tetto di un'altra casa.

«Si tratta di un'abitazione già sgomberata dopo il sisma del 24 agosto - ha aggiunto il primo cittadino - Nel pomeriggio ci occuperemo delle frazioni e dei vari centri storici. Molte persone sono già fuori casa, dopo il sisma del 24 agosto avevamo già 130 persone sfollate, e quindi è difficile dire se ci sono stati ulteriori danni. Stiamo verificando anche eventuali danni alla viabilità, che al momento non ci risultano. Domani probabilmente ci sarà un incontro con gli altri sindaci per decidere le azioni da intraprendere».



«VERIFICHE SULLE INFRASTRUTTURE»

Questa mattina il presidente Luciano D’Alfonso ha tenuto una riunione per attivare le verifiche post-sisma su alcune infrastrutture abruzzesi ad opera dei proprietari delle stesse. In particolare ha chiesto alla direttrice del Dipartimento trasporti e mobilità, Maria Antonietta Picardi, di attivare verifiche su eventuali criticità presenti nelle opere d’arte della rete stradale provinciale – con esplicito riferimento a ponti e viadotti – nella consistenza autostradale regionale, negli edifici correlati al trasporto pubblico locale (terminal bus) e nelle dighe di Campotosto, Penne, Chiauci, Bomba, Casoli e Barrea. D’Alfonso ha chiesto di coinvolgere nei controlli anche l’Ordine degli Ingegneri e le facoltà universitarie esperte per materia.

«Vogliamo dare supporto alle Province nell’esame della resistenza di ponti e viadotti della rete stradale – ha affermato il presidente – e, più in generale, fornire collaborazione nell’accertamento dell’idoneità delle strutture. Il terremoto è una calamità che ci vede coinvolti in prima persona, anche al di là di quelle che sono le singole proprietà di ciascun bene pubblico».