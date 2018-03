Sciopero al Moretti di Roseto contro le lezioni pomeridiane

ROSETO. Una protesta pacifica ma imponente quella messa in campo questa mattina dagli studenti del Liceo Moretti, per protestare contro la decisione della scuola di tenere lezioni pomeridiane a fronte dei lavori di sistemazione di alcune aule, dove si è reso necessario cambiare la pavimentazione per eliminare il vinil amianto.

Una protesta alla quale hanno partecipato circa 200 studenti dell'istituto rosetano, che hanno sfilato lungo la statale 16 fino ad arrivare sotto la sede del Comune, dove hanno manifestato tra slogan urlati e striscioni con su scritto "studiare è un diritto lottare è un dovere".

Una protesta che ha visto anche una delegazione composta da due genitori e due studenti incontrare il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, che sulla questione avrebbe già sentito il presidente della Provincia Renzo Di Sabatino (l'edificio è infatti di competenza della Provincia).

Intanto, dopo alcune problematiche legate al servizio di trasporto urbano, che non era riuscito martedì pomeriggio a garantire le corse pomeridiane per gli studenti, la direzione scolastica ha sospeso, almeno per il momento, le lezioni pomeridiane.