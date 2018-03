Les Paillottes: parte demolizione abusi sul mare di De Cecco

PESCARA. A cinque anni dalla sentenza definitiva (era il 2011) sono partiti i lavori di demolizione di una porzione del ristorante Il Granchio del complesso Les Paillottes di piazza Le Laudi.

La Cassazione ha infatti messo la parola fine sugli abusi realizzati sul demanio marittimo dalla società del cavalier Filippo Antonio De Cecco.

Così come sancito dai giudici lo stabilimento sarebbe stato ampliato sfruttando permessi rilasciati per effettuare invece manutenzioni. E’ stata contestata la zona d'ingresso su piazzale Le Laudi che sarebbe stata ottenuta attraverso la copertura di tutta la superficie pavimentata e la chiusura con pannelli fonoassorbenti rivestiti in tronchetti di legno. Dito puntato anche sulla zona destinata a ristorante, piano bar, pizzeria con l'insegna Il Granchio o sull'ampliamento della veranda e una zona costituita dalla piattaforma verso il mare.

La demolizione, secondo l’ex consigliere comunale Maurizio Acerbo, da sempre in prima linea in questa battaglia, «rappresenta una vittoria della legalità e la restituzione della vista mare alla cittadinanza in uno dei luoghi storici più significativi della città dannunziana. Quegli abusi, come scrisse la Sovrintendenza dandoci ragione, “rappresentano una grave e palese menomazione della fruizione della veduta di costa pescarese” in una zona della città di grande valore storico (Rione Pineta) tutelato per il notevole interesse pubblico del panorama. Andando verso il mare dall’Aurum o dalla Riserva naturale della Pineta era ed è uno scandalo che la veduta sia stata completamente ostruita».

«La legge è uguale per tutti ed è inaccettabile che per qualcuno anche dentro uffici pubblici e istituzioni si pensi che non debba valere», continua Acerbo. «La spiaggia è un bene demaniale, cioè di tutti e il suo utilizzo per fini economici va contemperato con la tutela del valore paesaggistico della vista mare (art.9 della Costituzione) e con l’accessibilità per la cittadinanza».

«Ancora una volta abbiamo dimostrato che non sta scritto da nessuna parte che vincono sempre i più ricchi e potenti se c’è qualcuno che difende i diritti della comunità», continua Acerbo.

«Abbiamo condotto una battaglia non contro qualcuno ma a difesa di un bene demaniale, cioè di tutti, sostituendoci alle istituzioni (Comune e Regione) che non si sono neanche costituite parte civile nel procedimento pur essendo tra le parti offese. Un’ignavia che dà la misura del grado di subalternità della politica di centrodestra e centrosinistra di fronte ai potenti e delle responsabilità politiche nel progressivo oscuramento della vista mare e nella cementificazione selvaggia della nostra spiaggia. Va ricordato che appena eletto il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso è stata persino approvata alla chetichella una norma ad personam volta a evitare la demolizione che De Cecco ha cercato di utilizzare ma che si è infranta sul parere negativo della Sovrintendenza».

Acerbo ricorda ancora: «il cavaliere Filippo Antonio De Cecco dieci anni fa mi aveva riempito di querele per aver denunciato pubblicamente gli abusi. Ma i giudici condannarono lui dopo una lunghissima vicenda giudiziaria. L’Espresso nel 2008 titolò ironizzando “Spaghetti boomerang” e ora la vicenda arriva finalmente a conclusione».