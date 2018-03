Pescara-Atalanta: appuntamento con la verità

PESCARA. Quello di stasera è il primo vero snodo della stagione per il Pescara, chiamato alla conquista dell'intera posta contro l'Atalanta dell'ex Giampiero Gasperini. Dopo il punto conquistato nelle due gare casalinghe con Chievo e Sampdoria, e il ko dell'ultimo turno a Udine, i biancazzurri devono cercare di non sbagliare. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, l'allenatore degli adriatici Massimo Oddo vede il bicchiere mezzo pieno: «Sono convinto che usciremo sicuramente da questo momento negativo. La positività è la cosa migliore sia nel calcio sia nella vita. In questo gruppo hanno tutti la stessa idea e cioè che questa squadra è competitiva e può fare bene. Prendetevela con me e non con i ragazzi. Se sbagliano è solo colpa mia, i ragazzi devono stare sereni».

L'Atalanta merita il massimo rispetto ma il Pescara non può cambiare pelle: «Per la partita di domani ho le idee molto chiare in testa. Noi abbiamo - afferma Oddo - il vantaggio di avere una nostra precisa mentalità. Qualunque sia il modulo iniziale noi giocheremmo sempre allo stesso modo. Lavoriamo molto sulla fase di non possesso ed è proprio in quei momenti che dobbiamo essere più concentrati. Noi possiamo fare un solo tipo di calcio. Sono delle caratteristiche che abbiamo e non possiamo fare diversamente. L'Atalanta? Domani sarà una gara difficile, come tutte, non esistono partite facili. Hanno vinto con Napoli e Inter e non è un caso. Concedono pochissimo, badano molto a non prendere gol. Gomez è un giocatore che fa la differenza. Giocano sull'errore dell'avversario. Domani, come sempre, è importante anche non perdere».

Nel Pescara torneranno a disposizione dopo gli infortuni Manaj e Muric. Al rientro anche Coda che ha scontato il turno di squalifica.