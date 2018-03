Trattori a Pescara contro le vasche antiesondazione

PESCARA. Protesta dei trattori a Pescara: a promuoverla il comitato 'No Casse', di cui fanno parte agricoltori dei comuni di Rosciano e Cepagatti, Manoppello (Pescara) e Chieti.

L'iniziativa, cui hanno partecipato diverse decine di persone, è finalizzata a chiedere alla Regione «soluzioni alternative al progetto delle vasche antiesondazione del fiume Pescara, soluzioni che permetterebbero di evitare la distruzione di 120 ettari di terreno».

Dopo un presidio in piazza Unione, i manifestanti hanno sfilato in corteo, con una decina di trattori, fino alla sede della Regione. Gli agricoltori, tra striscioni e slogan, si sono radunati davanti al palazzo del Consiglio regionale, dove era in corso la conferenza dei servizi.

Poi ha preso il via il corteo vero e proprio: partiti dalla zona del Ponte del Mare con i trattori, i manifestanti hanno sfilato davanti al Comune, hanno percorso corso Vittorio Emanuele e viale Bovio, fino ad arrivare alla sede della Regione. Rallentamenti e traffico nella zona del centro. Hanno seguito il corteo Polizia e Polizia municipale.

«Non siamo contro le casse a prescindere - dice a nome dei manifestanti il referente del comitato, Remo Di Persio - ma vogliamo vedere se ci sono soluzioni alternative. E ce ne sono. Non andrebbero neanche a distruggere 120 ettari di terreno. Non si tratta di espropri, ma di terreni che, pur restando di proprietà, diventerebbero inutilizzabili. Dovremmo anche mantenerli puliti perché ci sarebbe la servitù di allagamento. In altre parole i terreni sarebbero inutilizzabili ed invendibili, ma comporterebbero degli oneri. Abbiamo più volte chiesto, invano, un confronto: speriamo che oggi qualcuno ascolti le nostre ragioni».

Ieri il governatore D’Alfonso aveva fatto sapere per bocca del consigliere regionale Alberto Balducci che in mattinata c’era stato un incontro risolutivo sull’argomento e che la manifestazione non si sarebbe tenuta.

Questa mattina invece è stata presentata dal M5S la richiesta di un consiglio regionale straordinario sul tema.

per affrontare il tema delle vasche di laminazione per il Fiume Pescara proposta dalla Giunta D’Alfonso.

Il M5S appoggia la protesta «perché riteniamo che ci siano altre soluzioni ecosostenibili che potrebbero trasformare il problema delle piene in opportunità per il nostro territorio. Già lo scorso luglio», spiega Sara Marcozzi, capogruppo regione Abruzzo «abbiamo evidenziato le criticità di quest'opera inutile e dannosa, che comporterà colate di cemento selvagge e non risolverà il problema delle piene del fiume. Tutti questi elementi sono stati convalidati da numerosi esperti del settore che hanno visto nella nostra analisi giuste argomentazioni e valide proposte. Inoltre abbiamo sottolineato l'oneroso costo di ben 54 milioni di euro, oltre agli ulteriori costi di manutenzione».

«L’approvazione di questo progetto», dice ancora Marcozzi, «creerà danni irreparabili alle imprese agricole e ai proprietari terrieri delle zone interessate rendendo inutilizzabili una vasta area di fertile terreno alluvionale, rischiando di aumentare sia l’erosione a monte che la velocità dell’onda di piena a valle a causa degli interventi che renderanno più rettilineo il corso del fiume».







BALDUCCI (PD): «NESSUNO FERMERA’ IL TRENO IN CORSA»

Il treno è in corsa e non saranno certo i grillini a fermarlo. Si va avanti grazie al “capostazione” D’Alfonso al quale il consigliere regionale Pd Alberto Balducci dà tutto il merito del mega progetto.

«E’ singolare che il M5S bolli come “inutile e dannosa” la realizzazione delle vasche di laminazione per contenere le piene del fiume Pescara, e poi proponga la creazione di mille (sic!) laghetti collinari per ottenere lo stesso scopo», dice Balducci, «ai grillini voglio ricordare che il Presidente Luciano D’Alfonso è riuscito a sbloccare l’iter di questo progetto avviato nel 2009 dall’allora commissario Adriano Goio, a trovare un finanziamento di 54,8 milioni grazie al governo Renzi e alla struttura di missione Italia Sicura, e ad aggiungervi altre risorse nel Masterplan Abruzzo. Non saranno le stravaganti proposte del M5S a fermare un treno che si è messo potentemente in cammino, né lo potrebbero chiedere i circa 30 agricoltori (su un totale di 170 interessati) che stamattina hanno sfilato a Pescara con 9 trattori. Le richieste di questi ultimi saranno vagliate con la dovuta attenzione dal Presidente D’Alfonso, che già ieri mattina ha incontrato sull’argomento il sindaco di Rosciano e i rappresentanti degli agricoltori di Cepagatti, per articolare al meglio un progetto che le recenti alluvioni hanno dimostrato essere di urgente soluzione».