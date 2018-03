Treglio, il no dei cittadini alla proroga di 15 anni del sansificio

TREGLIO. Presidio questa mattina in località Paglieroni a Treglio davanti al sansificio Vecere: picchetto spontaneo di cittadini scesi in strada «per difendere il proprio diritto alla salute».

Si tratta di maestre, bambini, mamme e papà, rappresentanti della chiesa e residenti che stanno tentando l’ultima carta a loro disposizione, quella della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, prima della riunione della Conferenza dei servizi, il prossimo 31 ottobre, che dovrà decidere dell’autorizzazione alle attività del sansificio per altri 15 anni, dal momento che l’autorizzazione in essere scade a partire dal prossimo 21 dicembre.

«E’ una corsa contro il tempo e una battaglia che si trascina da anni, in un paese che è stato trasformato in un affumicatoio perenne, con la presenza di due centrali a biomasse e numerose altre attività insalubri che insistono nella stessa area», dicono i cittadini.

A nulla sembrano essere valsi i due anni di indagini della Procura di Lanciano che hanno portato a una delle più accurate inchieste ambientali degli ultimi anni in Abruzzo e sfociata nel sequestro nel gennaio 2015, delle due centrali a biomasse in seguito a diverse irregolarità ambientali.

Così come ai cittadini appare una beffa il processo ancora in corso nei confronti di queste due attività.

«A nulla, ancora, sembrano essere valsi le migliaia di appelli di una popolazione stremata, ammalata, arrabbiata e stanca di avere a che fare spesso e volentieri con istituzioni che diventano, all’occasione, degli insormontabili muri di gomma», dicono i cittadini. «A nulla valgono le migliaia di striscioni, le manifestazioni, le marce di protesta, le segnalazioni e le denunce alla Procura, gli studi dei tecnici, le centinaia di pagine di documentazione acquisita se oggi, come uno schiaffo alla dignità e alla pazienza di tutti, il sansificio continua a fumare grazie all’autorizzazione degli organi giudiziari».

Loro però non si arrendono: «per noi è importante, ancora una volta e fino a che ce ne sarà bisogno, gridare ancora il dolore e la rabbia nei confronti di una situazione che sta diventando paradossale».