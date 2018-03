Pescara spuntato e battuto. Oddo: «ho poche alternative. Così è dura»

PESCARA. Non è bastato un impegno quasi encomiabile al Pescara per uscire indenne dal Friuli, un campo maledetto per i colori biancazzurri dal dopoguerra in poi. Malgrado una buona prova per intensità e qualità della manovra, alla lunga sono nuovamente emersi tutti i limiti del Delfino, fragile in difesa e troppo poco concreto sotto porta. Mettendo da parte gli errori estivi di mercato (mancanza di un centrale e di una punta, ndr), anche gli infortuni e le squalifiche stanno giocando un ruolo importante nel campionato fin qui disputato dall'undici di Oddo. Lo stesso tecnico, al quale davvero si fanno fatica a trovare errori evidenti, pur se a fine gara ha caldamente ammesso di essere a corto di ricambi non ha voluto cercare alibi per il quarto (quinto se contiamo il 2-1 di Sassuolo, ndr) stop in A: «è un momento un po' sfortunato per noi. L'Udinese ha in rosa tanti giocatori importanti che possono con una giocata cambiare il corso della gara. Così è stato anche contro di noi. Siamo stati più propositivi ma alla fine i gol li hanno fatti loro sfruttando dei nostri regali come spesso è accaduto in questa prima parte di stagione. L'unico modo per raggiungere la salvezza è quello di continuare a fare le cose che sappiamo fare bene: giocare bene».





«Abbiamo tanti indisponibili ed è dura così» – ammette il tecnico del Pescara – «ho pochi ricambi in panchina e sono costretto a fare sempre gli stessi cambi. Cambiare volto alla partita a gara in corsa è molto difficile in questo modo. Non sono preoccupato anche se dobbiamo essere più cinici. Spero di recuperare al più presto qualche giocatore».

Con l'Atalanta (infrasettimanale di mercoledì alle ore 20,30 allo stadio Adriatico, ndr) torna dalla squalifica Coda mentre saranno molto difficili i recuperi di Manaj e Bahebeck. Da valutare anche Verre. Possibile chance dall'inizio per Pepe anche se l'ex Juventus al momento non ha più di un tempo nelle gambe.



Andrea Sacchini