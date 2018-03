Suicidio del Teramo. Nella ripresa l'AlbinoLeffe rimonta 3-1

TERAMO. Sempre più critica la situazione del Teramo. In vantaggio di un gol al termine del primo tempo, il diavolo si è fatto rimontare nell'ultima mezz'ora da una AlbinoLeffe più determinata e mai doma. Verdetto del campo giusto, con gli abruzzesi che scendono al quartultimo posto per effetto della seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 di Venezia.

Avvio di gara di marca teramana. Al 9' Steffè da buona posizione non sorprende l'estremo difensore lombardo. Risposta ospite al 21' con Virdis, che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Al 26' il Teramo passa in vantaggio. Bulevardi riceve la sfera da un compagno, elude la marcatura di un avversario e con un preciso tocco supera Cortinovis.

Prima del riposo il diavolo ha anche la ghiotta occasione del raddoppio. Petrella in piena area di rigore non concretizza un preciso cross di Steffè.

Nella ripresa i biancorossi sembrano controllare bene ma al 9' ecco il punto del pari. Azione confusa in area e tap-in vincente sotto porta di Mastroianni. Il Teramo gradualmente esce dal campo e subisce in sequenza secondo e terzo gol al 28' e 37' rispettivamente con Giorgione e Anastasio.

Sabato prossimo trasferta sul campo del Gubbio, stabile nelle zone altissime di classifica.





TERAMO-ALBINOLEFFE 1-3 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 26'pt Bulevardi (T); 9'st Mastroianni (A); 28'st Giorgione (A); 37'st Anastasio (A).

TERAMO (3-5-2): Rossi; Caidi, Speranza, D'Orazio; Sales (33'st Jefferson), Bulevardi, Ilari (30'st Cericola), Steffè, Di Paolantonio; Sansovini, Petrella (9'st Forte). A disposizione: Calore, Capitanio, Petermann, Altobelli, Croce, Manganelli, Scipioni, Fratangelo, Cesarini. Allenatore: Nofri Onofri.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Cortinovis; Zaffagnini, Gavazzi, Scrosta; Gonzi, Agnello, Nichetti (33'st Anastasio), Giorgione (40'st Mondonico), Cortellini; Mastroianni (43'st Minelli), Virdis. A disposizione: Alborghetti, Moreo, Dondoni, Ammirati, Mandelli. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Stefano Lorenzin della sezione di Castelfranco Veneto (Nocenti-Vitaloni).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 1.500 spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Zaffagnini, Anastasio, Giorgione, Steffè. Espulsi: nessuno.



Andrea Sacchini