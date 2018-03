Delfino Pescara. Altro stop per Bahebeck: è in dubbio per l'Udinese

PESCARA. Il Pescara non può mai dormire sonni tranquilli. Nell'allenamento di ieri al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo infatti si è nuovamente fermato Bahebeck per un problema muscolare al polpaccio. Le condizioni verranno attentamente valutate oggi dallo staff medico del Delfino, ma è chiaro che la sua presenza per il delicato match di domenica nella tana dell'Udinese è fortemente in dubbio.

In un reparto già di per sé privo numericamente di ricambi all'altezza, la probabile assenza dell'attaccante francese sarebbe un colpo durissimo per Oddo, costretto in quel caso a riproporre forzatamente Caprari nel ruolo di falso nueve. Posizione che certamente non esalta le caratteristiche dell'ex Roma e soprattutto costringe il Pescara ad un prevedibile gioco palla a terra senza grandi sbocchi offensivi. Un problema in più per Oddo dunque, che a Udine non avrà a disposizione neanche Manaj. Graduale rientro in gruppo invece per Crescenzi, con il rientrante Zampano e Biraghi certi però del posto sugli esterni. A centrocampo potrebbe invece rivedersi Memushaj dopo il turno di riposo. A fargli posto uno tra Brugman e Cristante, che insieme poi a Verre e Aquilani rientrerebbero nella scontata rotazione imposta dal turnover per le 3 partite in una settimana (Udinese, Atalanta e Milan, ndr). In difesa in luogo dello squalificato Coda spazio a Fornasier.

Chi lentamente sta ritrovando la migliore condizione è Simone Pepe, acquistato in estate dal Delfino su precisa richiesta di Massimo Oddo: «sto bene ma ho bisogno di giocare per migliorare la mia forma e aumentare i minuti nelle gambe. Puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi ma se poi la domenica non scendi in campo la situazione certo non migliora. La condizione fisica te la dà la partita, poi è chiaro che c'è un mister che fa le sue scelte e io le rispetto».

«La partita di Udine è importante più per la squadra che per me» – prosegue l'esterno d'attacco biancazzurro, che con la maglia dell'Udinese ha scritto pagine importanti con ben 14 gol in 98 presenze – «ci tengo ovviamente a giocare per essere il più possibile utile alla causa del Pescara. Ho buone sensazioni sulla trasferta anche se è una partita molto difficile. Lì ho cominciato a giocare ad alti livelli, ho grandi ricordi e l'Udinese mi ha dato tanto».



