Morte ispettore Donatoni: «ucciso da kalashnikov rapitori»

ROMA. Samuele Donatoni fu ucciso da un colpo di kalashnikov sparato dai sequestratori di Giuseppe Soffiantini nel corso del conflitto a fuoco con la Polizia e non da un proiettile partito dalla pistola d'ordinanza di uno degli agenti dei Nocs.

A vent'anni da quella notte di ottobre del 1997, una nuova consulenza tecnica rimescola le carte e apre nuovi scenari per arrivare a stabilire la verità su quanto accadde davvero nel corso del blitz per liberare l'imprenditore bresciano sull'autostrada Roma-L'Aquila.

A mettere in discussione la sentenza della Corte di Assise di Roma sono l'ingegner Cristian Bettin, il professor Corrado Cipolla e il dottor Felice Nunziata, i tre esperti che hanno svolto la consulenza per la difesa di Claudio Sorrentino, l'agente dei Nocs che assieme a Stefano Miscali è a processo per calunnia.

Per il sequestro e l'omicidio di Soffiantini furono condannati, sulla base di alcune testimonianze e di una perizia del professor Carlo Torre e del perito Pietro Benedetti, Attilio Cubeddu, Osvaldo Broccoli e Giorgio Sergio.

Mario Moro, il bandito che secondo l'accusa sparò, morì e dunque non fu giudicato.





Ma la sentenza della corte d'Assise che ha assolto Giovanni Farina, il capo della banda ultimo ad essere processato per quei fatti, ha ribaltato il verdetto della prima Corte, stabilendo, appunto, che Donatoni fu ucciso da un colpo partito da una Beretta in dotazione alla Polizia.

Così sono stati rinviati a giudizio per calunnia Stefano Miscali, l'agente che secondo quest'ultima sentenza sparò a Donatoni e che ha sempre negato (l'accusa di omicidio colposo è prescritta) e Claudio Sorrentino (accusato anche di falsa testimonianza per avere in 'sostanza' coperto Miscali).

Il processo nei confronti dei due, dopo che il giudice monocratico Manuela Atura ieri mattina ha accolto l'istanza di incompetenza per materia sollevata dagli avvocati di Sorrentino Luigi Fischetti e Federica Patelmo, si aprirà il 6 febbraio 2017 davanti alla V sezione collegiale del tribunale di Roma.

E sarà quella l'occasione nella quale i legali chiederanno d acquisire la nuova consulenza e di ascoltare i tre esperti. Ma quali sono gli errori commessi dai periti della Corte d'Assise Geraldo Capannesi, Antonio D'Arienzo e Stefano Moriani?

Innanzitutto, secondo i consulenti, non aver preso in considerazione il lavoro svolto dai precedenti periti del pm.





Un comportamento che ha portato ad una errata ricostruzione dei fatti e a ritenere che Donatoni fu ucciso da 'fuoco amico'.

Tra l'altro, dice ancora la consulenza, non si tenne conto del fatto che un proiettile tracciante 7.62, privo della parte apicale, fu rinvenuto in terra nelle vicinanze del corpo di Donatoni.

I residui di sparo di cartucce calibro 9 sulla sua tuta, inoltre, «potrebbero esser stati provocati in una delle tante sessioni di tiro a cui Donatoni si sottoponeva, ma non fu mai acquisito il libretto delle armi in dotazione sul quale erano registrati date e numero delle munizioni esplose nelle esercitazioni».

La conclusione, secondo i consulenti, è dunque una sola: a sparare non è stato Miscali e Sorrentino non ha mai mentito.

«La sola analisi balistica e merceologica del proiettile 7.62 tracciante dimostra che tutti gli aspetti della ferita, delle tracce chimiche e le particelle metalliche trovate sulla vittima, sono compatibili con un colpo calibro 7,62».

Inoltre, la teoria del 'fuoco amico' «non spiega le tracce di vernice trovate sui reperti, le particelle di tracciante trovate sul giubbino tattico all'altezza del foro di rientro nel torace, le tracce metalliche all'altezza del foro di rientro del torace e le particelle di tracciante sugli stessi frammenti metallici presso il foro d'entrata sul torace».





Quanto al foro d'uscita del proiettile, tra spalla e collo, «non è verosimilmente compatibile con un colpo del 9mm» ed invece lo è con quello di un proiettile 7,62 a bassa velocità e nella fase terminale del proprio movimento oscillatorio. Infine, «le tracce di antimonio sulla tasca della coscia sinistra non sono affatto indicativi di un colpo a distanza ravvicinata» e «tutte le ipotesi scaturite dalle analisi dell'antimonio sui fori del proiettile sono viziate da notevoli errori di valutazione dei dati».

Vi è poi «l'inefficacia dell'impostazione di molte prove balistiche e la mancanza di prove che simulino realmente i fatti ipotizzati».

Ma non solo: volendo ritenere valide le prove fatte dai periti, «e non le riteniamo tutte valide», concludono i consulenti, «esse mostrano che l'unico proiettile compatibile con tutti i segni riportati è del calibro 7,62 e non 9 parabellum».