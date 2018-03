Delfino Pescara. Sebastiani punta la salvezza: «mercato? Siamo già competitivi»

PESCARA. Prosegue senza grossi intoppi la settimana di avvicinamento dei biancazzurri all'importantissimo match di domenica ad ora di pranzo in casa dell'Udinese. Ieri allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo con lavoro differenziato per Bahebeck, Verre, Crescenzi e Manaj. Soprattutto i primi 2 non preoccupano lo staff sanitario del Delfino, che conta di averli pienamente a disposizione per la trasferta del Friuli. Sarà sicuramente della partita Zampano che ha scontato il doppio turno di squalifica mentre per lo stesso motivo mancherà Coda. Il Delfino è ancora a caccia della prima vittoria e il match con l'Udinese rappresenta un banco di prova importante per dare continuità di risultati e di prestazioni dopo il punto (con qualche rimpianto, ndr) ottenuto sabato con la Sampdoria.

Con un quarto di campionato ormai alle spalle, per il Pescara è tempo dei primi bilanci in vista soprattutto del mercato di gennaio, che gioco forza dovrà risolvere i limiti strutturali evidenti dell'attuale organico: «almeno una punta di ruolo e un difensore centrale affidato e già in condizione di poter giocare da titolare al fianco di Campagnaro.

Di mercato però non vuole proprio sentirne parlare il patron del Delfino, Daniele Sebastiani, che a margine di un impegno con alcuni sponsor ha parlato del momento della squadra: ci piace giocare di fioretto e ci piace il bel gioco, ma con la Sampdoria quando siamo rimasti in 10 abbiamo tirato fuori anche la sciabola giocando un calcio attento e difendendo un buon punto, andando anche vicini alla vittoria con il rigore sfortunato di Caprari. Sono rimasto contento del pareggio perché la vittoria è importante ma è ancora più importante non perdere certe partite. Noi siamo stati bravi in questo».

«È vero che non abbiamo ancora vinto sul campo – prosegue il presidente del Pescara – «ma se andiamo ad analizzare alcune prestazioni soprattutto all'inizio ci accorgiamo che a questa squadra manca qualche punto. Ad inizio campionato avrei firmato per avere 7 punti dopo le prime 8 partite».

Sui correttivi da applicare alla rosa in sede di mercato: «da qui a gennaio possono succedere tante cose. La squadra è competitiva così come è ma ci faremo trovare pronti se servirà acquistare qualche giocatore. Non stravolgeremo nulla e non porteremo mai giocatori inutili alla causa del Pescara».



Andrea Sacchini