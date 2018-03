Liceo da Vinci, studenti in corteo per ottenere nuova sede

PESCARA. Hanno sfilato in corteo dalla sede centrale di via Colle Marino fino alla Provincia, lunedì mattina, gli studenti del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Pescara, accompagnati da genitori e docenti.

Una delegazione ha chiesto di essere ricevuta dal presidente della Provincia Antonio Di Marco per risolvere la questione della sede della succursale della scuola: 250 studenti sono provvisoriamente ospitati in dieci classi di un'ala del liceo classico "D'Annunzio", dopo l'abbandono forzato della sede in via Vespucci.

«Ci mobilitiamo per il diritto allo studio e all'identità d'Istituto - spiegano i rappresentanti delle due sedi, Luca Carapellotti di Colle Marino e Lorenzo Chiantella della succursale - e vorremmo che la Provincia rendesse concrete le promesse di spostarci nella scuola di Piazza Grue dove già si trovano le attrezzature. Siamo grati al Classico dell'ospitalità, ma abbiamo problemi logistici e didattici che non ci permettono di studiare come dovremmo».

Sul caso si è espresso anche il deputato di Sel, Gianni Melilla, che ha contestato un servizio d’ordine pubblico 'sproporzionato', in occasione del corteo.

«Un'autoblinda in assetto antisommossa della Guardia di Finanza, 5 macchine della polizia di Stato, 1 macchina dell'Arma dei carabinieri, una macchina di vigili urbani. Uno schieramento imponente per un corteo senza alcuna valenza politica ma con il semplice obiettivo di una sede più decente per una decina di classi di una succursale» dice il parlamentare.

Secondo Melilla «non è stata una bella lezione di educazione civica per quei giovani studenti».

«Mi auguro che si sia trattato di un semplice infortunio. Comunque - conclude Melilla - speriamo che la Provincia e il Comune risolvano il problema della succursale dello scientifico».

«Il presidente Antonio Di Marco dopo aver perso 24 mesi dovrebbe immediatamente impegnarsi a reperire le aule occorrenti», commentano i consiglieri provinciali Guerino Testa, Sandro Marinelli, Vincenzo D'Incecco e Mario Lattanzio, «verificando se il Comune di Pescara ha delle strutture da concedere anche momentaneamente oppure verificare se all'interno dei locali in Via Passolanciano, così come si è fatto per la scuola media di Spoltore, vi sono spazi utili da concedere al liceo scientifico Da Vinci. Ancora una volta emerge chiaramente l'inadeguatezza politica e programmatoria del Presidente Di Marco e della sua maggioranza che ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico non hanno nemmeno tentato di risolvere il problema».