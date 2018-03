Piazza Muzii Pescara: risse, caos e disordine pubblico

PESCARA. La questione sicurezza della zona di piazza Muzii di Pescara sarà riportata al Tavolo tecnico interforze, ovvero il tavolo operativo presieduto dal Questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, a cui partecipano Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Municipale, ed il comune di Pescara.

In quella sede, l’amministrazione rilancerà la proposta di spostare il presidio interforze istituito a Pescara Vecchia a Piazza Muzii.

Lo annuncia il sindaco di Pescara dopo l’ultimo fine settimane difficile.

Gli episodi dell’ultimo fine settimana hanno raggiunto il limite con tavoli e sedie addirittura scagliati contro gli avventori e la rissa conseguente. Il 27 giugno scorso, dopo le mille proteste dei residenti del centro di Pescara, e dopo l’investimento sulla riviera di una giovane ragazza, centrata in pieno mentre attraversava la strada dinanzi allo stabilimento balneare ‘San Marco’, aveva ufficializzato il ripristino del turno notturno della Polizia municipale, con l’organizzazione di pattuglie che, a partire dal primo luglio, sarebbero rimaste in servizio fino alle 4 del mattino, almeno dal giovedì all’alba di lunedì, proprio per garantire la tutela dei cittadini nel periodo estivo. Un annuncio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti cittadini, ma poi nulla è cambiato.

«Speriamo di rendere operativo il presidio già dal prossimo fine settimana: il controllo si protrarrà fino alle 4 di mattina e sarà continuo», ha detto il primo cittadino che assicura che al contempo, Pescara Vecchia non verrà sguarnita dai controlli: «conserveremo sulla zona storica della città e della movida un ordinario servizio di vigilanza che risponde alle attuali esigenze di quella parte di città». L'amministrazione sta inoltre valutando ulteriori misure da adottare anche nelle altre giornate infrasettimanali, che risultano di maggiore affluenza per piazza Muzii e vie limitrofe, «con la speranza che non solo vengano rispettate le regole, ma che la presenza delle forze dell'ordine agisca come deterrente affinché non ci siano più episodi spiacevoli, né violazioni di altro genere su una delle zone che potrebbe essere un buon esempio di attrattività e rilancio economico per la nostra città».

«In via Cesare Battisti e piazza Muzii la misura è colma», denuncia invece il coordinatore cittadino Forza Italia, Guido Cerolini. «Non sono più tollerabili le risse, il caos, il disordine pubblico notturno e i pericoli cui sono esposti residenti e fruitori. E non sono più tollerabili le prese per i fondelli di un’amministrazione comunale incompetente che confonde la movida con il caos, che non è in grado di assumere una sola decisione tesa a tutelare gli operatori commerciali ma anche chi in quelle strade ha la sorte di abitarci da cinquant’anni».

A questo punto il Coordinamento cittadino di Forza Italia rivolge un nuovo appello al prefetto Francesco Provolo affinchè convochi con la massima urgenza un Tavolo tecnico del Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza invitando anche i rappresentanti dei residenti affinchè vengano individuate le misure più idonee per contrastare le problematiche sociali della zona, con la messa in mora della giunta Alessandrini «che in due anni di governo ha cancellato il turno notturno della Polizia municipale, abbandonando la città al degrado».

DA SABATO PIAZZA MUZII PRESIDIATA

Durante la riunione di questa mattina è stato stabilito che fin da questo fine settimana il dispositivo composto da 8 unità appartenenti a tutte le forze dell’ordine radunate da tavolo sarà operativo su Piazza Muzii – assicura il sindaco Marco Alessandrini – «Il tavolo ha recepito in pieno le nostre richieste e ha disposto lo spostamento da Pescara Vecchia del presidio nella zona che è diventata un nuovo centro di riferimento della cosiddetta “movida” cittadina».

«Una situazione che ci premeva perché non vogliamo altri sabati come quello passato e perché le regole vengano rispettate. L’auspicio è proprio questo, che la presenza dei controlli diventi deterrente per chi vive l’intrattenimento come valvola di sfogo o possibilità di fare qualsiasi cosa», ha detto il sindaco.

Il presidio sarà operativo dalle 23 circa fino alle 4 di mattina e sarà continuo.