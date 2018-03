L’Aquila. Tenta di rubare in un locale ma viene sorpreso in piena notte

L’AQUILA. Alle ore 5.15 circa, una pattuglia della Squadra Volante si è recata in via Garibaldi per segnalazione di un furto all’interno del locale “Osteria Pantasima”, il cui autore era stato indicato ancora all’interno.

I poliziotti sopraggiunti hanno notato nel retro del locale, situato in via Antinori, la porta danneggiata ed un’autovettura Fiat Punto bianca. La pattuglia ha immediatamente intimato all’individuo di uscire con le mani alzate, ma lo stesso si è spostato in un’altra stanza cominciando a colpire violentemente con una mazza, in ferro, la porta d’accesso in vetro e metallo.

Nonostante l’intimazione, l’uomo ha perseverato nella sua condotta violenta ed il personale intervenuto, per poterlo fermare ha esploso in aria, a scopo intimidatorio, alcuni colpi e solo a quel punto il forsennato si è arreso.

Gli agenti hanno poi proceduto alla perquisizione del giovane, estesa anche all’autovettura Fiat Punto, rinvenendo oggetti e vari arnesi da scasso che sono stati sequestrati.

Dai successivi accertamenti effettuati è risultato che l’autovettura utilizzata, di proprietà dell’ASL nr.4 di L’Aquila, era stata denunciata rubata alcuni mesi fa, pertanto il giovane è stato denunciato anche per il reato di ricettazione e l’autovettura è stata restituita.

L’arrestato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare rapine e furti, è stato condannato con rito direttissimo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione da scontare in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.