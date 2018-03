Maltempo: nel Teramano crolla lucernario centro commerciale

COLONNELLA. Il maltempo, come preannunciato, è arrivato con tutto il suo impeto e ha colpito con forza la provincia di Teramo, in particolare la zona costiera. L'episodio più grave al Centro commerciale Val Vibrata, a Colonnella (Teramo), dove la violenza della pioggia è stata tale da far crollare uno dei pesanti lucernari che danno luminosità alle 'piazze' della galleria di negozi.

Per fortuna nessuna delle tante persone presenti sul luogo è stata colpita. In pochi attimi il centro commerciale si è trasformato in una bolgia: la gente, in preda al panico, è fuggita spaventata e la direzione del centro commerciale ha deciso di evacuare la struttura; l'area del crollo è stata transennata. Da Martinsicuro a Roseto degli Abruzzi, inoltre, allagamenti, macchine in panne e sottopassi impraticabili un po' ovunque. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. A Giulianova l'acqua ha raggiunto in alcuni punti anche i venti centimetri di altezza sul manto stradale.