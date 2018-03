Polizia stradale: inaugurato a L'Aquila il nuovo Centro operativo

L’AQUILA. E' stato inaugurato stamane il nuovo Centro Operativo della Polizia Stradale (Cops) ubicato presso i locali in via Battistelli, svincolo autostradale L'Aquila Ovest.



E' il risultato dell'unificazione delle due precedenti sale operative, il Centro Operativo Autostradale e il Centro Operativo Compartimentale, per garantire una migliore efficienza nel coordinamento degli interventi nella viabilita' autostradale ed in quella ordinaria.

L'iniziativa - e' stato spiegato - si colloca nel panorama delle misure intraprese dalla Polizia Stradale per elevare gli standard di capacita' operativa sul territorio, attraverso una visione unificata e sinergica degli uomini e dei mezzi in campo. In un'unica cabina di regia, verranno coordinati servizi su una rete autostradale di 246 Km e su una rete di viabilita' ordinaria extraurbana di 236 Km.

Il Centro e' costituito da una sala operativa all'avanguardia, dotata di sofisticati dispositivi nelle mani di operatori altamente qualificati, formati presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato, capaci di coordinare anche gli interventi di natura piu' complessa attraverso procedure e moduli gia' collaudati in uno scenario come quello della regione che risulta vasto ed articolato.



Presenti all'inaugurazione il Prefetto di L'Aquila Francesco Alecci e il Prefetto di Teramo Graziella Palma Maria Patrizi, il Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, il Dirigente Compartimento Polizia Stradale 'ABRUZZO', Nicoletta Cuccia, il Questore di L'Aquila, Alfonso Terribile, l'Amministratore delegato di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori, il Direttore del Compartimento A.N.A.S. Abruzzo, Antonio Marasco.