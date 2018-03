Montesilvano, in via L’Aquila la strada si allaga «liquami dal tombino»

MONTESILVANO. Strada allagata in via L’Aquila angolo via Sulmona dopo la pioggia intensa di domenica scorsa.

La pioggia dei giorni scorsi è stata molto intensa ma i residenti della zona assicurano che ormai da un decennio ogni volta che piove, anche se non con particolare intensità, la strada si allaga completamente.

Bisogna attendere la fine della perturbazione affinchè la situazione si normalizzi.

Ma la cosa preoccupante per chi vive lì è che, ultimamente, come si può vedere anche dal filmato che pubblichiamo e che ci è stato inviato da un cittadino, dalle caditoie che dovrebbero raccogliere e convogliare le acque piovane fuoriescono, con particolare intensità acque nere che, dall'inequivocabile odore, altro non sarebbero che liquami di fogna.

Nel video, infatti, si vede che nella parte centrale della strada, dal tombino, fuoriesce del liquido nero.

I cittadini esprimono perplessità e preoccupazione per una situazione che di certo non è normale e che andrebbe monitorata e risolta.