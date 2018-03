Delfino Pescara. Ore 20,30 appuntamento con la storia: città e tifosi pronti

PESCARA. Appuntamento con la storia per il Pescara questa sera alle ore 20,30 al Provinciale di Trapani. L'evento, da cerchiare in rosso non soltanto sul calendario ma da scolpire nella mente e nei ricordi dei tifosi, verrà seguito con passione e speranze da diversi megaschermi piazzati nei vari punti della città. Concreto il rischio pioggia, che in ogni caso nell'eventualità di promozione in Serie A di certo non rovinerà la festa spontanea, rumorosa e colorata della piazza. Due i voli charter partiti in mattinata per la Sicilia, che rientreranno a scaglioni insieme alla squadra intorno all'una e mezza di notte.

Solo un dubbio di formazione per Massimo Oddo, con il ballottaggio serrato Pasquato-Bruno per rimpiazzare l'indisponibile Memushaj. Con l'ex Livorno in campo sulla trequarti, Benali verrebbe arretrato sulla linea dei centrocampisti con Verre e Torreira. Con la soluzione Bruno invece tutto come prima con Caprari e Benali alle spalle di Lapadula. Per il resto scelte già fatte: Zampano, Fornasier, Campagnaro e Crescenzi a protezione della porta di Fiorillo.

Dal lato Trapani, Cosmi sin dal triplice fischio dell'Adriatico ha promesso battaglia al Provinciale. Recuperati al 100% Citro e Petkovic, l'ex Pescara e Perugia impronterà la gara tutta sull'aggressività e la voglia di ribaltare il 2-0 dell'andata. Davanti a Nicolas (decisivo a Pescara con alcuni interventi prodigiosi a salvare il risultato, ndr) agiranno Perticone, Pagliarulo e Scognamiglio. Quintetto di centrocampo formato da Eramo, Nizzetto e Barillà con Fazio e Rizzato sulle fasce. Davanti dopo alcuni problemi fisici ristabilito il tandem Citro-Petkovic.

A dirigere la finale è stato designato Fabio Maresca della sezione di Napoli. Guardalinee De Meo e Mondin.

E questa mattina intorno alle 9 è atterrato a Trapani il primo dei due charter di tifosi che scalderà la notte sicialiana e abruzzese.



Andrea Sacchini