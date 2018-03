Entusiasmo incontenibile. Giovedì il Pescara sul maxi schermo a Piazza Salotto

ABRUZZO. Dopo il trionfo di domenica sera allo stadio Adriatico che ha avvicinato tantissimo la Serie A, il Pescara è tornato ieri ad allenarsi in vista del decisivo match di ritorno di giovedì a Trapani. Ad attendere i biancazzurri al Provinciale ci sarà un'atmosfera infuocata. La stessa, densa di gioia, emozione e tensione, che si respirerà a Piazza Salotto a partire dalle ore 20,30. Sky e Comune di Pescara infatti hanno dato il nulla osta all'installazione del maxi schermo in piazza che proietterà in diretta la partita di giovedì. Attesi migliaia di tifosi, pronti ad esplodere di gioia in caso di promozione in Serie A del Delfino.

Seduta di scarico per chi è sceso in campo con il Trapani mentre hanno svolto allenamento regolare i giocatori non impiegati domenica. Oggi allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, poi domani nel pomeriggio è previsto il volo charter per Trapani. La squadra, dopo la partita, rientrerà in città intorno all'una di venerdì mattina.

Per una parte di Abruzzo che ride, l'altra piange. La Virtus Lanciano infatti dopo l'1-4 subito nell'andata dei play-out ha chance praticamente nulle di ribaltare il punteggio e salvarsi.

Al termine di 42 giornate nelle quali senza penalizzazione i frentani avrebbero ottenuto la salvezza senza particolari difficoltà, la Virtus è mancata nel momento decisivo della stagione. I 3 punti gettati alle ortiche all'ultimo minuto con la Ternana e la sconfitta interna con l'Avellino sono ferite che difficilmente possono essere marginate e lasciano l'amaro in bocca addirittura più che la sconfitta nei play-out. Per l'undici di Maragliulo però c'è da salvare almeno l'onore domani sera all'Arecchi. Per la salvezza servirebbe invece una vittoria con addirittura 4 gol di scarto. Un po' troppo anche per chi recupera un giocatori importantissimo in avanti come Di Francesco.

Oggi ultimo allenamento in Abruzzo prima della partenza per la Campania. Fischio d'inizio domani alle ore 20,30.



Andrea Sacchini