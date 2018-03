Virtus Lanciano. Obiettivo mantenere alta la tensione. Vitale: «avanti in questo modo»

LANCIANO. Vietato abbassare la guardia. È questo il leitmotiv del tecnico Primo Maragliulo e della Virtus Lanciano in generale in vista del match di sabato col Cesena e del finale di stagione. Il rischio è quello di un rilassamento della squadra rossonera dopo i fantastici risultati dell'ultimo periodo.

Ieri allenamento ad Ortona per i frentani in vista proprio della delicata sfida di sabato col Cesena. Esrcitazioni tecnico tattiche e sviluppo di situazioni di gioco. Tutti a disposizione del tecnico Maragliulo eccezion fatta l'influenzato Turchi. Boldor e King hanno svolto lavoro differenziato e continuano nel graduale recupero dai rispettivi infortuni.

È attesa una buona affluenza al Biondi, con i rossoneri che grazie anche alla spinta del pubblico cercheranno di colmare con l'agonismo la differenza tecnica esistente tra le 2 squadre.

«Abbiamo fatto molto bene in queste ultime cinque, sei partite» – ha dichiarato Vitale – «dobbiamo continuare in questo modo come abbiamo fatto a Salerno perché non ci possiamo permettere di perdere punti visto che la classifica è molto corta».

Di fronte ci sarà il Cesena, una delle formazioni meglio attrezzate per il salto di categoria: «adesso abbiamo il Cesena e sappiamo che sarà una partita tostissima, ma cercheremo di fare la nostra gara e di metterci il massimo impegno. Abbiamo due scontri in casa e dobbiamo sfruttare al massimo questo vantaggio».

Alla prima esperienza nei cadetti, Vitale si sta ben disimpegnando: «prima di approdare a Lanciano mi avevano detto che il campionato di serie B è molto tosto, ma non credevo che fosse così difficile da giocare, ma sto cercando di allenarmi al meglio per tenere alto il ritmo. Maragliulo? Il mister mi consiglia, mi sprona e penso di riuscire a ripagarlo con il mio impegno».

Andrea Sacchini