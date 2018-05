Domenica il nome del premier per il governo M5s-Lega

ROMA. Settantadue ore per dare un nome al Colle. E' ancora lì, attorno all'identikit del presidente del Consiglio del futuro governo giallo-verde, che si annidano le spine dell'intesa tra M5S e Lega.

L'incontro di ieri mattina tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non è stato, e forse non poteva esserlo, risolutivo. E se sul contratto di governo i due partiti assicurano "piena sintonia" dando già uno schema, su chi siederà a Palazzo Chigi permane una coltre di assoluto silenzio.

L'impressione è che nell'incontro tra Di Maio e Salvini nessun nome sia stato fatto.

Sul metodo, però, qualcosa si muove.

Si parte, innanzitutto, dalla possibilità che i due leader possano fare il premier.

Come?

Con una staffetta in stile Prima Repubblica, opzione oggi in netto calo ma non ancora sparita.

O con un ticket in cui Di Maio e Salvini siano uno premier e l'altro vice. Ma questa, nella gran bagarre del totonomi, è soprattutto la giornata del premier terzo.

Obiettivo al quale il M5S guarda con maggiore decisione di Salvini, ma che anche fonti leghiste non escludono.

E sul profilo c'è una certa convergenza: si parla di una personalità di alto rango, non parlamentare, e, preferibilmente non tecnica, anche se su quest'ultimo punto di dipenderà anche dal livello di esperienza politica di una eventuale figura esterna. Esclusi, quindi, big Cinque Stelle che non siano Di Maio.

Escluso, soprattutto, Giancarlo Giorgetti, uno dei registi dell' intesa giallo-verde. Premier terzo, ma chi?

Difficile anche abbozzare un totonomi visto che non sono tante le personalità affini al mondo del M5S e all'universo leghista. Continua a girare il nome di Enrico Giovannini, gradito tuttavia soprattutto al M5S. Qualche rumor parlamentare individua nel presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella un possibile profilo. Ma, per ora, si tratta di voci.

Più concreta, oggi, è invece l'ipotesi che Di Maio e Salvini entrino nel governo, prendendo due ministeri pesanti e la carica di vicepremier.

E, in tal caso, Di Maio potrebbe andare alla Farnesina e Salvini all'Interno. E c'è un altro dato che fonti che seguono la trattativa oggi sottolineano: al premier terzo verrà consegnato il programma M5S-Lega da attuare, nonché i tempi e i modi dell'attuazione.

E a quel programma il premier dovrà attenersi.

Domenica, oltre a nome del capo del governo, i due partiti potrebbero indicare informalmente al Colle i ministri pesanti, ovvero quelli a Tesoro, Sviluppo Economico, Esteri, Interno e Welfare. Possibile che al Mef venga posto un tecnico anche se per i dicasteri economici, a cui mira il M5S, non si possono escludere i nomi di Lorenzo Fioramonti o Stefano Buffagni nonché quello del leghista Armando Siri.

La squadra sarà snella, tra i 15 e i 20 ministri, e potrebbe includere alcuni tra gli esponenti più vicini a Di Maio, come Alfonso Bonafede, già candidato dal M5S alla Giustizia.

IL CONVITATO DI PIETRA

Ma c'è un convitato di pietra nella trattativa per la premiership, ed è Silvio Berlusconi. Nel day after del suo ok al governo Jamaica nell'ex Cavaliere è montata la rabbia per il trattamento ricevuto.

E sale anche l'ipotesi che FI voti contro l'esecutivo. Dipenderà, come per Fdi, anche da chi siederà a Palazzo Chigi. Anche se il voto contrario potrebbe anche essere frutto di una strategia, quella di far "pesare" un eventuale futuro sostegno di FI, soprattutto in Senato, dove M5S-Lega arrivano a quota 167, buona ma non assolutamente sicura.

Numeri tra l'altro soggetti a molti umori anche tra i 5 stelle: in diversi, attendono di vedere il programma prima di mettere da parte l'irritazione serpeggiante per l'abbraccio con la Lega.

Il pericolo maggiore per il neonato governo è la mediazione dei due programmi che potrebbe portare ad obiettivi diversi sia dal programma grillino che da quello della Lega, il che potrebbe scontentare gli elettori dell’una e dell’altra parte.

Il tutto mentre a pesare ancora troppo è Silvio Berlusconi che ha fatto pesare e farà pesare la sua leadership mancata il che sembra essere il problema principale per Di Maio e Salvini.

Come faranno i grillini a far passare leggi sgradite e scomode per Berlusconi?

Come farà Salvini a tenere buono comunque la stampella azzurra?