Presi in Italia i terroristi che uccisero Fabrizia Di Lorenzo a Berlino

ROMA. La rete di terroristi smantellata questa mattina dagli agenti della Digos e Ucigos di Roma, con cinque arrestati per un totale di 20 indagati, e' riconducibile a quella di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 dicembre del 2016.

Terrorista accusato di aver ucciso tra gli altri, l'unica cittadina italiana, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che aveva compiuto parte dei suoi studi alle Freie Universitat Berlin e che sognava un lavoro alle agenzie delle Nazioni Unite oppure alla Farnesina. Sull'asfalto della Breitscheidplatz, dove Fabrizia era andata a cercare i regali di Natale per la famiglia, la polizia aveva trovato il suo cellulare e l'abbonamento per la metropolitana di Berlino.



Dopo gli studi al Liceo linguistico Vico di Sulmona e la laurea triennale all'Universita' La Sapienza di Roma in Mediazione linguistico-culturali, la 31enne aveva conseguito la magistrale all'Alma Mater di Bologna in Relazioni internazionali e diplomatiche e un master alla Cattolica di Milano in tedesco per la comunicazione economica.

Dal 2013 e dopo un'esperienza a Vienna si era trasferita stabilmente a Berlino.

Lavorava alla 4Flow, societa' di consulenza trasporti e logistica che conta 350 dipendenti, ma in precedenza aveva avuto un impiego alla Bosch. Il giorno successivo alla strage avrebbe dovuto fare ritorno a Sulmona per trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia e con le sue amiche di sempre.

Gli amici di Sulmona, il direttore del giornale online Berlino Magazine per cui Fabrizia scrisse cinque articoli, ma soprattutto il profilo Twitter personale l'avevano raccontata come una ragazza di straordinaria generosita', caparbia ed entusiasta.

LA RETE

Viveva in un anonimo appartamento di viale Marconi, zona centrale della Capitale. Lì, oltre a custodire l'eroina che spacciava nell'area sud della Capitale, il palestinese Abdel Sialem Napulsi, 38 anni, trascorreva molte ore su internet nella ricerca ossessiva di tutto ciò che riguardava l'Isis e lo Stato Islamico ma anche il modo per acquistare armi, camion e pick-up.

Per i pm di piazzale Clodio era lui una delle figure-chiavi della rete italiana di Anis Amri, il tunisino autore dell'attentato a Berlino ucciso il 23 dicembre del 2016 a Sesto San Giovanni.

Una rete sviluppata soprattutto in provincia di Latina, dove l'uomo è stato ospite di un suo connazionale che abitava ad Aprilia.

Gli sviluppi dell'indagine sul periodo "italiano" di Amri hanno vissuto oggi una accelerazione con una serie di arresti compiuti dagli uomini dell'Antiterrorismo e delle Digos di Roma e Latina.

Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, venti indagati e una decina di perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Caserta, Napoli, Matera e Viterbo.

L'accusa più pesante, addestramento ad attività con finalità di terrorismo e condotte con finalità di terrorismo, è contestata proprio a Napulsi, detenuto da alcuni mesi nel carcere di Rebibbia per spaccio di sostanze stupefacenti. Sul suo tablet gli inquirenti hanno trovato 31 video di "assoluta importanza probatoria".

Tra i "tutorial" scaricati dalla rete anche uno sull'utilizzo del lanciarazzi Rpg7 ma anche accessi al deepweb dove è possibile contrattare l'acquisto di un fucile o di un mezzo pensate da utilizzare in una ipotetica azione. Per chi indaga "si è evitato che dalla fase di radicalizzazione si sfociasse in una attività terroristica". Al momento non c'è alcun elemento concreto che facesse pensare alla preparazione di un attentato, ripetono gli inquirenti, ma ci sono elementi che fanno pensare che si stessero preparando a questo.

Il gip Costantino De Robbio afferma nell'ordinanza che gli elementi raccolti "provano la profondità dell'attecchimento dell'ideologia terroristica riconducibile all'Isis e può ben dirsi che solo grazie all'attenta e costante opera di vigilanza ha evitato che si passasse all'azione con l'esecuzione di attentati, in alcuni casi pianificati nei minimi particolari".

Ad allarmare gli inquirenti anche una serie di intercettazioni tra cui una in cui Napulsi dichiara il suo "odio" verso gli occidentali a cui andrebbero 'tagliate le gole e i genitali'.

Nella presunta "rete" legata Amri, anche Baazaoui Akram di 32 anni, Baazaoui Mohamed, 52, Baazaoui Dhiaddine, 29, e il 30enne Baazaoui Rabie, tutti arrestati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo criminale, secondo quanto scrive il gip Costantino De Robbio nell'ordinanza di arresto, era in contatto con un amico di Amri e avrebbe fatto entrare in Italia un centinaio di connazionali. Persone a cui garantivano, previo il pagamento di ingenti somme, carte di identità false e documenti per potere raggiungere altri paesi in Europa. Secondo quanto accertato, lo stesso attentatore di Berlino si era rivolto ai connazionali per ottenere un falso passaporto e un permesso di soggiorni prima di raggiungere la Germania.



MINACCIA CONCRETA

Di "minaccia incombente" aveva parlato solo pochi giorni fa il capo della polizia, Franco Gabrielli, salutando il Papa in Vaticano. Oggi il ministro Marco Minniti ha confermato: "la minaccia - ha detto - era, è e resterà seria per un certo periodo di tempo nei confronti dell'Italia". E gli arresti e le espulsioni di questi giorni nella galassia jihadista non fanno che confermare lo stato di allerta degli apparati di sicurezza.

La propaganda contro Roma sede della cristianità ed i "crociati" si è fatta sempre più intensa ed il rischio è che qualcuno si "attivi" in un periodo delicato per la sua simbologia come quello delle festività pasquali. Riti religiosi, pienone di turisti nelle città d'arte: un contesto che preoccupa il Viminale.



Ieri Minniti ha invitato a rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree affollate ed ha sottolineato che "le operazioni di polizia dimostrano una straordinaria capacità di prevenzione".

Segnalazioni su possibili attacchi arrivano in continuazione e vengono esaminate dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), ieri convocato in seduta straordinaria da Minniti.

Al tavolo - che riunisce esponenti di forze di polizia e 007 - si è ribadito che non ci sono evidenze di minacce concrete, ma il momento richiede la massima attenzione e l'intensificazione delle già elevate misure di prevenzione. Il livello di allerta è infatti già al massimo, il 2. Quello successivo, il 3, scatta quando c'è un attentato in atto. I 'lupi solitari', come quello che ha colpito in Francia venerdì scorso (4 morti), sono il pericolo numero 1. Giovani, disadattati, di recente radicalizzazione, possono passare all'azione stimolati dai continui appelli al jihadismo che viaggiano in rete. "Possono attivarsi - ha aggiunto il ministro - con una capacità di prevenzione molto bassa e a prevedibilità zero".

Da tenere d'occhio anche i combattenti di ritorno dai teatri di guerra: poco più di 120 quelli che hanno avuto a che fare con l'Italia. Per rientrare nei Paesi di provenienza possono seguire le rotte dei migranti, come più volte segnalato da Minniti. Da qui l'invito a rafforzare il monitoraggio su chi sbarca. Altro ambiente 'caldo' è quello delle carceri, dove ci sono oltre 300 detenuti considerati a rischio per il loro islamismo radicale.

Anche in questo caso le antenne sono alzate, come dimostra l'espulsione pochi giorni fa dell'ex imam del carcere di Alessandria, un marocchino 35enne rimandato in Patria subito dopo la scarcerazione.

Proprio le espulsioni "per motivi di sicurezza dello Stato" rappresentano uno degli strumenti chiave messo in campo dal Viminale: sono già 28 nel 2018, praticamente una ogni 3 giorni e 265 dal 2015. Tra gli allontanati, una ventina di imam. Più in generale, la sconfitta militare dell'Isis in Iraq e Siria fa aumentare l'allarme sull'altra componente del Califfato, quella terroristica. La minaccia dunque, come rilevato nell'ultima relazione dell'intelligence, resta "di prima grandezza", proprio per la capacità di innescare processi di radicalizzazione nei paesi 'bersaglio' ed incoraggiare l'azione autonoma "con ogni mezzo disponibile".