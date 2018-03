Elezioni, arriva il tagliando antifrode e non metterete voi la scheda nell’urna

ABRUZZO. La macchina elettorale è in movimento, in vista del voto previsto per domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, quando oltre 50 milioni di cittadini italiani (24,8 milioni maschi e 26,4 milioni femmine, più 4,2 milioni di elettori residenti all'estero) saranno chiamati alle urne per rinnovare Camera e Senato.

E a questo giro c’è una novità: il tagliando antifrode, nato per contrastare il «meccanismo della 'scheda ballerina', utilizzata per il voto di scambio», di cui ha parlato anche Roberto Saviano.

Si tratta di un codice progressivo alfanumerico generato in serie che sarà utilizzato a partire dalle prossime elezioni politiche del 4 marzo per evitare i brogli.

Dopo che l’elettore ha votato restituisce la scheda ripiegata al presidente di seggio che staccherà il tagliando che si trova sul retro della scheda e controlla che il numero corrisponda a quello annotato sul registro elettorale.

Dopo il controllo sarà il presidente ad inserire la scheda nell’urna.

«Il tagliando consentirà al presidente di seggio di verificare che il codice alfanumerico della scheda votata corrisponda a quello della scheda appena consegnata all'elettore – spiega Paolo Coppola, presidente della commissione parlamentare sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, "padre" del relativo emendamento inserito nella legge elettorale che ha introdotto la novità.

«Ciò renderà così impossibile il meccanismo del voto di scambio e inutile il furto delle schede». Garantirà al contempo che, una volta inserita la scheda nell'urna, il voto sia irriconoscibile.



«Nella legge è inserito il principio, spetterà poi al ministero dell'Interno decidere come concretamente applicarlo - ha aggiunto -. Ci sono tanti modi per realizzarlo, spero lo facciano in quello più semplice possibile. Io lo farei con delle etichette staccabili».

Il codice è stato scelto alfanumerico «per non farlo troppo lungo nell'eventualità dovesse essere trascritto a mano».

Sicuramente, come per tutte le novità, c'è il rischio che si possano allungare i tempi. «Spero - ha concluso Coppola - che funzioni e che venga esteso anche alle amministrative».

NO AI CELLULARI IN CABINA

Il Viminale ricorda anche che il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Al momento del voto, invece, nel caso in cui l’elettore si rende conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione.

«Il presidente», si legge sul sito del Ministero, «consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate"».

I DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGGIO

Oltre alla tessera elettorale bisognerà presentarsi al seggio con un documento di identità ricompreso in una delle tre seguenti categorie:

a) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.