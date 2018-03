E dopo 2000 anni anche Roma revoca l’esilio ad Ovidio

ROMA. Ad oltre duemila anni dall'esilio dalla Capitale, la città di Roma riabilita il poeta latino Publio Ovidio Nasone e revoca ufficialmente la "relegatio" decisa dall'imperatore Augusto.

Oggi l'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la mozione, proposta dalla maggioranza Cinquestelle, per "riparare al grave torto subito" dall'autore delle Metamorfosi che venne esiliato a Tomi, in Romania.

Il documento è stato approvato dall'Aula che, recita la mozione, rappresenta "idealmente la continuità storica del Senato e del Popolo di Roma" e pertanto si ritiene essere titolata ad esprimersi. La mozione, votata proprio nell'anno in cui si celebra il bimillenario della morte del "cantore dell'amore", ha avuto una lunghissima gestazione e trae origine da due processi voluti dalla sua città natale, Sulmona.

"In entrambi i giudizi - si legge nel documento votato in Assemblea - Ovidio è stato assolto dai capi di imputazione a lui contestati. L'ultima sentenza di assoluzione è stata recepita all'unanimità dal consiglio comunale di Sulmona che nel 2012 l'ha trasmessa all'Assemblea Capitolina di Roma affinché venisse recepita e ne fosse data attuazione".





Il primo processo, nel dicembre del 1967, si svolse davanti ad una corte di insigni latinisti, mentre l'appello, del 2011, venne celebrato di fronte a qualificati giuristi.

Nella mozione firmata dal M5S, viene ricordato anche un "illustre precedente" del poeta latino, datato 2008. "Su richiesta del M5S il Comune di Firenze ha riabilitato ufficialmente Dante Alighieri quando ricorrevano i 750 anni dalla sua nascita con la revoca dell'esilio e l'annullamento della sentenza del 27 gennaio 1302 che", in piena guerra guelfi-ghibellini, condannò il poeta e tre suoi compagni" tra le altre cose "al bando dalla Toscana per due anni e all'iscrizione dei loro nomi nei registri comunali come falsari".

Così, dopo una lunga trafila, Publio Ovidio Nasone nato a Sulmona nel 43 a.C. ed esiliato a Tomi nell'8 d.c., ha ottenuto giustizia, seppur tardiva. La decisione è arrivata in quanto la relegatio "in base al diritto romano, andava comminata a seguito di un pubblico processo e doveva essere ratificata dal Senato mentre l'imperatore Augusto stabilì tutto da solo senza rispettare le regole".